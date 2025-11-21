FOTO-VIDEO: MISS și MISTER Boboc 2025 la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia. Cine sunt câștigătorii

Mara Crișan și Casian Tătar au câștigat titlurile de Miss și Mister Boboc la Balul Bobocilor 2025 de la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, vineri seara. Tema balului a fost „Mitologii”.

În urma sondajului de pe site-ul Alba24, Ayana Sârbu și Ionel Lazăr au câștigat titlurile de Miss și Mister Popularitate Alba24.

Balul Bobocilor s-a desfășurat vineri, 21 noiembrie, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia.

Evenimentul este urmat de After Party în Stage Club, de la ora 23.00.

Tinerii au făcut spectacol la probele de talent:

Șapte perechi de boboci de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia au concurat pentru titlul de Miss și Mister Boboc 2025. Aceștia sunt:

Daniel Avrămuț și Loredana Prața

Ionel Lazăr și Ayana Sârbu

Tudor Limbean și Mara Vasiu

Mihai Budău și Iulia Togan

Casian Tătar și Natalia Bogdan

Andrei Muntean și Mara Crișan

Flavio Zuco și Ariana Goța

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News