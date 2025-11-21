Eveniment
FOTO-VIDEO: MISS și MISTER Boboc 2025 la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia. Cine sunt câștigătorii
Mara Crișan și Casian Tătar au câștigat titlurile de Miss și Mister Boboc la Balul Bobocilor 2025 de la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, vineri seara. Tema balului a fost „Mitologii”.
În urma sondajului de pe site-ul Alba24, Ayana Sârbu și Ionel Lazăr au câștigat titlurile de Miss și Mister Popularitate Alba24.
Balul Bobocilor s-a desfășurat vineri, 21 noiembrie, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia.
Evenimentul este urmat de After Party în Stage Club, de la ora 23.00.
Tinerii au făcut spectacol la probele de talent:
Șapte perechi de boboci de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia au concurat pentru titlul de Miss și Mister Boboc 2025. Aceștia sunt:
- Daniel Avrămuț și Loredana Prața
- Ionel Lazăr și Ayana Sârbu
- Tudor Limbean și Mara Vasiu
- Mihai Budău și Iulia Togan
- Casian Tătar și Natalia Bogdan
- Andrei Muntean și Mara Crișan
- Flavio Zuco și Ariana Goța
