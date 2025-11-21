Sechestru pe Salina Turda: o parte din datoriile Primăriei Turda către STP Alba, preluate de un afacerist orădean

Un om de afaceri din Oradea a pus sechestru pe acțiunile societății ce administrează Salina Turda. Afaceristul este cunoscut pentru înființarea primei platforme de tranzacționare a monedei bitcoin din țară. Acesta a preluat o parte din datoriile Primăriei Turda către STP Alba.

Salina Turda are unic acționar Primăria Turda, iar Horea Tudor Vușcan are de recuperat peste 9 milioane lei de la administrația locală.

Prin executor judecătoresc, a fost pus sechestru pe acțiunile primăriei la obiectivul turistic.

Executarea silită. Preluarea unei părți din datoria primăriei Turda către STP Alba Iulia

Omul de afaceri este Horea Vușcan din Oradea. Acesta a preluat prin cesiune o parte din datoria de peste 30 de milioane lei a Primăriei Turda către Societatea de Transport Public SA Alba Iulia. Firma a asigurat serviciul de transport public în Turda, între anii 2010 – 2019.

Procedura de executare silită, începută în 2021, a fost suspendată și apoi reluată, anul trecut. Primăria a contestat în instanță, în 2024, executarea silită, prin preluarea forțată a societății Salina Turda SA. A obținut suspendarea procedurii până la pronunțarea pe fond în cazul unei contestații la executare.

Termenul pentru analiza pe fond a contestației la executare formulată de Primăria Turda este 9 decembrie.

Vușcan încearcă să obțină și o sumă de 2,6 milioane de lei, achitată de Salina Turda către administrația locală în contul dividendelor aferente anului 2023, potrivit libertatea.ro.

Apelul Primăriei Turda

Primăria Turda arată că „executarea silită asupra celor 10.750 de acțiuni deținute la Salina Turda SA ar genera un prejudiciu grav, ireparabil și cu consecințe devastatoare pentru comunitatea locală”. Potrivit sursei locale, ”vânzarea lor forţată (…) ar afecta grav interesele publice și funcționarea administrației locale.

De asemenea, instituția atenționează că, fără dividendele generate de Salina Turda SA, administrația locală ar putea fi nevoită să crească taxele sau să reducă cheltuielile pentru servicii publice.

„Dacă acțiunile Salina Turda SA sunt transferate unui acționar privat axat pe maximizarea profitului pe termen scurt, există un risc semnificativ ca gestionarea salinei să devină orientată exclusiv spre profit, în detrimentul calității serviciilor oferite turiștilor”.

