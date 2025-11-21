Cinci rute aeriene noi din Timișoara către destinații de vacanță din Italia și Grecia, începând din 2026. Program și prețuri

Cinci rute aeriene noi din Timișoara: Compania aeriană AnimaWings a anunțat extinderea operațiunilor de pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara, prin introducerea a cinci noi rute către destinații turistice din Italia și Grecia, începând din 2026.

Noile conexiuni vor lega vestul țării de Atena, Olbia (Sardinia), Kefalonia, Salonic și Kavala, consolidând rolul Timișoarei ca hub regional pentru călătoriile de vacanță.

„Ne dorim ca Timișoara să devină un punct de referință în rețeaua noastră și să oferim pasagerilor din vestul țării acces rapid la destinații de vacanță tot mai diverse.

Vom aloca două aeronave noi Airbus A220, cu 148 de locuri și un nivel ridicat de confort, ceea ce va diferenția semnificativ oferta noastră pe piața locală”, a declarat Marius Pandel, președintele AnimaWings, mulțumind autorităților locale pentru sprijin.

Cinci rute aeriene noi din Timișoara: Zile de zbor și prețuri

Timișoara – Atena (regulat, pe tot parcursul anului)

Începere: 7 aprilie 2026 • Zboruri: joia și duminica • Prețuri de la 79,99 euro/sens

Începere: 7 aprilie 2026 • Zboruri: joia și duminica • Prețuri de la 79,99 euro/sens Timișoara – Olbia, Sardinia (regulat)

Perioada: 8 iunie – 28 septembrie 2026 • marți • De la 99,99 euro/sens

Perioada: 8 iunie – 28 septembrie 2026 • marți • De la 99,99 euro/sens Timișoara – Kefalonia (charter)

Perioada: 4 iunie – 24 septembrie 2026 • luni • De la 104 euro/sens

Perioada: 4 iunie – 24 septembrie 2026 • luni • De la 104 euro/sens Timișoara – Salonic (charter)

Perioada: 4 aprilie – 24 octombrie 2026 • sâmbăta • De la 104 euro/sens

Perioada: 4 aprilie – 24 octombrie 2026 • sâmbăta • De la 104 euro/sens Timișoara – Kavala (charter)

Perioada: 8 iunie – 28 septembrie 2026 • luni • De la 99 euro/sens

Pentru toate noile rute, biletele includ bagaj de cabină (două piese de 8 kg și 4 kg), selecție gratuită a locurilor la rezervare și check-in online sau la aeroport fără costuri suplimentare.

Vezi și: Cinci noi destinații de pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, din octombrie. Care sunt rutele și programul

AnimaWings operează deja din Timișoara zboruri directe către Istanbul, Dubai și București (11 frecvențe săptămânale). Pentru vara 2026, compania a anunțat un program extins de rute estivale, cu 19 destinații de vacanță din Grecia și Spania, operate din București, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca și Craiova.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News