Noile camere instalate de CNAIR vor calcula viteza medie. Amenzile vin direct acasă pentru cei care depășesc limita legală

Compania Națională de Drumuri va monta 400 de camere video pe principalele drumuri și autostrăzi din România. Rolul acestora va fi de detecție a vitezei cu care circulă o mașină, dar, potrivit ultimelor informații, acestea vor calcula și în cât timp a fost parcursă o secțiune de drum. Dacă viteza medie înregistrată între două camere depășește limita legală pentru acel segment, șoferul va primi amendă acasă.

CNAIR a demarat un amplu proiect de reducere a accidentelor rutiere, prin implementarea a 400 de camere inteligente de supraveghere a traficului.

Aceste camere vor avea un rol triplu și vor fi conectate la sistemul național e-Sigur. Pe de-o parte, cu ajutorul lor drumurile vor fi monitorizate în timp real. Pe de altă parte, camerele vor avea integrat un sistem radar omologat, care va detecta vitezele mașinilor.

Mai mult, camerele fiind conectate la un sistem unic de monitorizare, vor ajuta la determinarea vitezei medii a unui vehicul.

28 de puncte de supraveghere pe DN 1

Aceste camere de monitorizare a traficului vor fi montate în mai multe puncte ale unui drum. De exemplu, pe DN1 vor fi 28 de puncte de supraveghere. Fiecare dintre aceste camere va filma în timp real mașinile, va stabili viteza și va înregistra numărul de înmatriculare.

ar sistemul centralizat de monitorizare a traficului va calcula și timpul în care o mașină a parcurs distanța între două puncte.

„De exemplu, să spunem că o cameră e montată pe DN1, la ieșire din Ploiești, iar o alta la Săftica. Distanța între cele două e de 30 de kilometri, iar dacă se respectă limita maximă de viteză impusă pe această secțiune, 70 km/h, drumul se parcurge în cel mai bun caz în 25 de minute.

Dar dacă o mașină e înregistrată de prima cameră la ora 10:00 iar de cea de-a doua la 10:20, sistemul va detecta automat că distanța a fost parcursă, în medie, cu 90 km/h.

Situație în care vei primi amenda acasă, pentru depășirea cu 20 km/h a limitei legale. Practic, nu mai poți „fenta” radarul, circulând cu viteză redusă doar până treci de acesta”, a explicat pentru ProMotor purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Astfel, degeaba un șofer va încetini viteza în apropierea radarelor fixe, dar în rest va depăși limita de viteză. Pentru că sistemul e conceput să calculeze inclusiv timpul în care o mașină parcurge distanța între două puncte.

Drumuri vizate / puncte de supraveghere

Exemple de drumuri naționale: DN1 (28 de puncte de supraveghere), DN2 (22), DN6 (24), DN7 (17), DN11 (13), DN17 (18), DN67 (14)

Vor fi montate și pe autostrăzile A1 și A2, în special pe sectoarele vechi (cele construite înainte de o anumită dată, de exemplu înainte de 2022) pentru că pe cele noi, sistemele de detecție de viteză sunt prevăzute deja în proiect.

Stadiul actual

Până acum, niciun sistem fix de detecție a vitezei medii nu este pus în funcțiune. Se află în faza de planificare / montare. Se cunosc deja amplasamentele preliminare pe unele drumuri / segmente

