Noile standarde pentru contabili: e-legitimație, e-parafă, adeverințe și e-aviz. Când intră în vigoare

Noile standarde pentru contabili: CECCAR lansează documente digitale pentru contabili: e-legitimație, e-parafă, adeverințe și e-aviz. Noile instrumente reduc birocrația, costurile și timpul de lucru.

Pentru a evita blocajele, documentele tipărite pentru anul 2025 rămân valabile până la 31 martie 2026, potrivit Termene.ro.

Din 2026, toate documentele de identificare profesională vor exista exclusiv în format electronic.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a introdus din luna septembrie documente electronice moderne – e-legitimație, e-parafă, e-aviz și adeverințe digitale – menite să simplifice activitatea, să reducă birocrația și să crească transparența.

Publicată în Monitorul Oficial pe 2 septembrie 2025, hotărârea marchează tranziția de la hârtie la soluții digitale sigure și verificabile.

Până în martie 2026, vechile documente coexistă cu cele noi, după care doar formatul electronic va fi valabil.

Profesia contabilă din România intră într-o nouă etapă de modernizare. CECCAR, organizația care reprezintă zeci de mii de experți contabili și contabili autorizați, a anunțat oficial lansarea unei suite de instrumente digitale care înlocuiesc documentele clasice tipărite.

Această transformare, decisă de Consiliul superior al CECCAR și publicată în Monitorul Oficial al României nr. 813/2 septembrie 2025, are la bază obiectivul de a eficientiza activitatea profesională, de a răspunde provocărilor economiei digitale și de a consolida încrederea în profesia contabilă.

Noile standarde pentru contabili: Documente electronice pentru persoane fizice

1. E-legitimația

Disponibilă în format PDF, poate fi descărcată direct din platforma raport.ceccar.ro.

Conține un cod QR care atestă valabilitatea vizei de exercitare și poate fi utilizată pe PC, laptop sau mobil, în paralel cu cardul fizic.

2. E-parafa

Se accesează din contul membrului și poate fi integrată în semnătura digitală calificată. Este destinată exclusiv documentelor electronice originale și asigură validitatea și recunoașterea oficială a documentelor emise de contabili.

3. Adeverința electronică pentru cursuri

Înlocuiește adeverința clasică eliberată de filiale și reflectă pregătirea profesională din ultimii doi ani. Se descarcă în format PDF, poate fi verificată pe site-ul CECCAR și este obligatorie pentru demonstrarea actualizării competențelor profesionale.

Noile standarde pentru contabili: Documente electronice pentru persoane juridice

1. E-aviz de exercitare a profesiei

Este disponibil în format PDF și include cod QR pentru verificarea vizei de exercitare. Înlocuiește documentele pe suport hârtie emise până acum pentru firmele de contabilitate.

2. E-parafa pentru firme

Funcționează similar celei pentru persoane fizice și poate fi utilizată doar împreună cu semnătura digitală calificată.

