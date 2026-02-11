Apel video la 112, în premieră în Europa: Nou sistem de localizare a apelantului, implementat de STS

Apel video la 112, în premieră în Europa: Serviciul de Telecomunicații Speciale a prezentat un nou sistem de localizare a apelantului la numărul 112, dar și o opțiune pentru persoanele cu deficiențe de auz de a solicita serviciile de urgență.

În acest moment, în România sunt implementate cinci metode de localizare a apelurilor de urgență: două prin rețeaua de telefonie mobilă și trei la nivelul aparatului de comunicații mobile, potrivit Radio România Actualități.

Iar în condițiile actuale localizarea nu mai este condiționată de semnalul telefonului mobil.

La nivelul serviciului de urgență 112 din România au fost realizate mai multe implementări tehnice care marchează reușita tranziției către conceptul Next Generation 112.

Concret, a fost înlocuită întreaga arhitectură hardware și software și acest lucru ne plasează, spun reprezentanții STS, în topul țărilor europene.

De asemenea, în țara noastră a fost implementată pentru prima dată în Europa o soluție de localizare avansată bazată pe informațiile din rețea, care se numește ILD – informația de localizare determinată.

Aceasta funcționează pe toate tipurile de telefon, inclusiv cele care nu sunt smart, și are o acuratețe ridicată ce poate ajunge la o precizie de ordinul metrilor.

Apel video la 112, în premieră în Europa

Românii pot suna acum la 112 și prin apel video, datorită implementării unui sistem în premieră în Europa, informează STS.

Noua platformă informatică permite preluarea de apeluri video și, de asemenea, transmiterea și preluarea de mesaje de tip real-time, precum și imagini sau video, toate acestea fiind dezvoltate în scopul creșterii accesibilității persoanelor cu deficit de auz la serviciul de urgență 112.

Deocamdată, aplicația este implementată în faza-pilot în București și Ilfov. Ulterior, se va extinde testarea în toată țara, iar apoi va fi disponibilă pentru toate categoriile de utilizatori.

Viteza medie de răspuns la un apel la 112 este acum de numai șase secunde, iar un operator poate prelua datele unui caz în mai puțin de un minut și 20 de secunde.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News