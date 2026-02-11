VIDEO: Mica recalculare a pensiilor în județul Alba. Câte cereri sunt nerezolvate și care este prioritatea zero a Casei de Pensii

Mica recalculare a pensiilor în județul Alba: Directorul Casei Județene de Pensii, Cornelia Miclea, a declarat că 1.500 de cereri de recalculare, din cele 8.835 de cereri înregistrate de instituție la data de 31 august 2024, nu au fost soluționate.

Ea apreciază totuși că acesta este ”un progres semnificativ”. Asta în contextul în care, la început, aplicațiile informatice nu au funcționat, iar asta a determinat acumularea unui număr mare de cereri nerezolvate.

Cornelia Miclea a mai spus că, în fiecare lună, aproximativ 350 de dosare de pensie noi sunt depuse la instituție, alături de 750 de cereri de recalculare.

Dosarele noi sunt prioritare, a mai precizat ea.

Mica recalculare a pensiilor: Câte cazuri nerezolvate mai sunt

”Pentru Casa Județeană de Pensii Alba, prioritatea zero este activității instituției o reprezintă soluționarea cazurilor noi de înscriere la pensie.

Având în vedere faptul că în foarte multe situații aceste cereri privesc persoane care depind de venitul obținut din pensii și de menținerea statutului de asigurat” a spus Cornelia Miclea.

