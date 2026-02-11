Programele pentru simulările la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026 au fost publicate. Când vor avea loc şi la ce materii

Programele pentru simulările la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Ministerul Educaţiei a anunțat că au fost publicate programele pentru simulările examenelor naţionale pe care le vor susţine elevii de clasa a VIII-a şi cei din anii terminali de liceu.

Potrivit reprezentanților ministerului, simulările organizate la nivel național se vor desfășura conform calendarelor specifice, astfel:

în perioada 16-18 martie 2026 - probele scrise pentru simulare EN VIII

în perioada 23-26 martie 2026 - probele scrise pentru simulare BAC

Disciplinele la care se organizează simularea la Evaluarea Națională în anul școlar 2025-2026 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și matematică.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2025 - 2026 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

Programele pentru simulările la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026

Programele pentru simularea la Evaluarea Națională, în anul școlar 2025 - 2026:

Programele pentru simularea probelor scrise la Bacalaureat, în anul școlar 2025 - 2026:

