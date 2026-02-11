Educație
Programele pentru simulările la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026 au fost publicate. Când vor avea loc şi la ce materii
Programele pentru simulările la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Ministerul Educaţiei a anunțat că au fost publicate programele pentru simulările examenelor naţionale pe care le vor susţine elevii de clasa a VIII-a şi cei din anii terminali de liceu.
Potrivit reprezentanților ministerului, simulările organizate la nivel național se vor desfășura conform calendarelor specifice, astfel:
- în perioada 16-18 martie 2026 - probele scrise pentru simulare EN VIII
- în perioada 23-26 martie 2026 - probele scrise pentru simulare BAC
Disciplinele la care se organizează simularea la Evaluarea Națională în anul școlar 2025-2026 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și matematică.
Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2025 - 2026 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.
Programele pentru simulările la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026
Programele pentru simularea la Evaluarea Națională, în anul școlar 2025 - 2026:
(în format .pdf)
- Programa simulare EN VIII 2026 Matematica
- Programa simulare EN VIII 2026 Lb.romana
- Programa simulare EN VIII 2026 Lb.romana maghiari
- Programa simulare EN VIII 2026 Limba si literatura croata materna
- Programa simulare EN VIII 2026 Limba si literatura germana materna
- Programa simulare EN VIII 2026 Limba si literatura italiana materna
- Programa simulare EN VIII 2026 Limba si literatura maghiara materna
- Programa simulare EN VIII 2026 Limba si literatura rromani materna
- Programa simulare EN VIII 2026 Limba si literatura sarba materna
- Programa simulare EN VIII 2026 Limba si literatura slovaca materna
- Programa simulare EN VIII 2026 Limba si literatura ucraineana materna
Programele pentru simularea probelor scrise la Bacalaureat, în anul școlar 2025 - 2026:
(în format .pdf)
- Programa simulare E-b Limba si literatura croata bac 2026
- Programa simulare E-b Limba si literatura germana materna bac 2026
- Programa simulare E-b Limba si literatura maghiara bac 2026
- Programa simulare E-b Limba si literatura sarba bac 2026
- Programa simulare E-b Limba si literatura slovaca 2026
- Programa simulare E-b Limba si literatura turca bac 2026
- Programa simulare E-b Limba si literatura ucraineana bac 2026
- Programa simulare E-d Biologie bac 2026
- Programa simulare E-d Chimie bac 2026 1
- Programa simulare E-d Economie bac 2026
- Programa simulare E-d Filosofie bac 2026
- Programa simulare E-d Fizica bac 2026
- Programa simulare E-d Geografie bac 2026
- Programa simulare E-d Informatica bac 2026
- Programa simulare E-d Logica argumentare si comunicare bac 2026
- Programa simulare E-d Psihologie 2026
- Programa simulare E-d Sociologie bac 2026
- Programa simulare Istorie bac 2026
- Programa simulare Limba si literatura romana profil real bac 2026
- Programa simulare Limba si literatura romana profil umanist bac 2026
- Programa simulare Limba si literatura romana scoli sectii maghiara tehnologic bac 2026
- Programa simulare Limba si literatura romana scoli sectii maghiara teo real voc bac 2026
- Programa simulare Limba si literatura romana scoli sectii maghiara teo umanist voc peda bac 2026
- Programa simulare Matematica bac 2026
