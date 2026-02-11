Connect with us

Dat afară din tren în gara din Aiud, un bărbat beat s-a gândit să fure un microbuz. Cum s-a terminat aventura cu iz penal

Publicat

acum 58 de secunde

Un bărbat în vârstă de 64 de ani a fost condamnat la închisoare cu executare după ce a comis un furt, în Aiud. Fapta s-a petrecut în data de 25 noiembrie 2025, iar o primă decizie în instanță a fost dată relativ recent, în data de 6 februarie 2026. 

Bărbatul la momentul aflării pedepsei se afla arestat în Spitalul Penitenciar Dej. 

Acesta a fost condamnat după ce s-a îmbătat și a furat un microbuz, pe care l-a condus aproape un kilometru pe o stradă din oraș. Mai mult de atât, nici nu avea permis de conducere.

Furtul s-a produs în plină zi. Din câte se pare bărbatul era în tranzit prin oraș. Mai exact a fost evacuat dintr-un tren în gara CFR din oraș.

A furat microbuzul

La un moment dat în jurul orei 15.00 a văzut microbuzul și și-a dat seama că acesta are cheile în contact. Drept urmare s-a urcat în el și a pornit microbuzul. L-a condus cam un kilometru.

Însă, reprezentanții firmei și-au dat seama de furt și au identificat microbuzul cu ajutorul sistemului GPS. Când au ajuns la fața locului, aceștia l-au văzut pe bărbat la volan.

S-a urcat beat și fără permis în microbuzul furat

Unul dintre aceștia, martor în dosar a declarat că: ”l-a dat jos din maşină pe suspect care prezenta dificultăţi în vorbire”. Apoi la fața locului au ajuns și polițiștii care l-au dus la spital pentru prelevarea de probe biologice.

În urma prelevării de probe biologice s-a stabilit că: ”inculpatul avea o alcoolemie de 1,74 g/l alcool pur în sânge la prima probă (ora 16.10) şi 1,62 g/l acool pur în sânge la a doua probă (ora 17:10)”, se arată în motivarea instanței.

Mai mult de atât, nici nu avea permis de conducere.

Pedeapsa primită

La momentul aflării pedepsei bărbatul se afla încarcerat la Penitenciarul Spital Dej. În ultimii ani bărbatul tot a comis infracțiuni și și-a petrecut viața ba după gratii, ba pentru scurt timp în libertate.

Pentru fapta comisă în municipiul Aiud a fost condamnat de magistrații din oraș la pedeapsa de un an şi șase luni de închisoare, în regim de detenție.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Ultimele articole pe alba24
