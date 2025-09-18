Connect with us

Nouă metodă de fraudă pe WhatsApp, cu mesaje ca: „trimite repede”, „nu spune la nimeni”. Recomandările poliției

schimbari la whatsapp

Publicat

acum O oră

O nouă metodă de fraudă prin aplicația WhatsApp a fost semnalată de poliție. Conturi care folosesc poze de profil și nume ale rudelor, prietenilor sau colegilor trimit mesaje în care solicită urgent bani.

În ultima perioadă, au fost semnalate tot mai multe cazuri de fraudă în mediul online, prin care persoane necunoscute creează conturi false pe aplicația WhatsApp sau alte aplicații de mesagerie, potrivit Poliției.

Pentru a părea credibili, escrocii folosesc la fotografia de profil a contului creat fotografia și numele unei persoane reale, dar acestea sunt asociate unui număr de telefon diferit.

Ulterior, de pe acel număr de telefon contactează în scris, prieteni sau rude ale persoanei a cărei identitate o pretind și, sub pretextul unei urgențe, solicită transferuri de bani către conturi bancare comunicate de ei.

Acest tip de fraudă pe WhatsApp se bazează pe încrederea dintre prieteni și familie.

Tocmai de aceea, prudența și verificarea atentă a identității sunt esențiale pentru a nu deveni victimă.

Nouă metodă de fraudă pe WhatsApp. Recomandările polițiștilor pentru cetățeni:

  • Verificați identitatea înainte de a trimite banii: nu vă bazați pe discuții purtate în scris, chiar dacă infractorii pretind, folosind motive ce par grave sau credibile, că sunt în imposibilitatea de a comunica prin voce! contactați telefonic numărul care v-a abordat sau sunați direct pe numărul real al persoanei, număr pe care îl cunoșteați dinainte sau contactați o persoană apropiată acesteia pentru a verifica situația pretinsă. Aceste verificări durează maxim 2-3 minute și vă pot ajuta să preveniți să deveniți victime și să pierdeți sume de bani.
  • Nu transferați bani către conturi comunicate prin aplicații de mesagerie, fără o confirmare suplimentară din partea persoanei, după o comunicare directă.
  • Fiți atenți la mesajele cu ton urgent („trimite repede”, „nu spune la nimeni”) – acestea sunt semnale clare de înșelăciune!
  • Nu distribuiți fotografii sau date personale în mod public sau către necunoscuți: acestea pot fi folosite pentru a crea conturi false.
  • Folosiți setările de confidențialitate ale aplicațiilor pentru a limita cine vă poate vedea poza de profil sau informațiile.
  • Păstrați capturile de ecran și raportați imediat tentativa la poliție.
  • Anunțați imediat banca dacă ați efectuat un transfer suspect: uneori banii pot fi blocați sau recuperați.
  • Avertizați persoanele apropiate (în special vârstnici sau persoane mai puțin familiarizate cu mediul online) despre acest tip de fraudă.
  • Raportați și blocați conturile suspecte direct în aplicația de mesagerie.
