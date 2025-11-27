Noul șef al CSM este Liviu Odagiu, fostul președinte al Curții de Apel Alba Iulia

Noul șef CSM este judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu, fostul președinte al Curții de Apel Alba Iulia. În funcţia de vicepreşedinte al Consiliului procurorul Bogdan-Silviu Staicu.

Atât mandatul președintelui, cât și al vicepreședintelui Consiliului Superior al Magistraturii este de 1 an, iar exercitarea acestuia de către noua conducere a Consiliului va începe de la data de 07 ianuarie 2026.

Proiectul de candidatură al lui Liviu Odagiu poate fi vizualizat AICI.

Comunicatul oficial al CSM

Astăzi, 27 noiembrie 2025, în cadrul şedinţei de Plen a Consiliului Superior al Magistraturii a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului domnul judecător Gheorghe Liviu Odagiu, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.

Totodată, în cadrul aceleiași şedinţe, a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului domnul procuror Bogdan-Silviu Staicu, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.

Mandatul președintelui, cât și al vicepreședintelui Consiliului Superior al Magistraturii este de 1 an, iar exercitarea acestuia de către noua conducere a Consiliului va începe de la data de 07 ianuarie 2026.

Cine este Liviu Odagiu

Gheorghe-Liviu Odagiu este judecător din 1 septembrie 2000. A deţinut funcţia de judecător la Judecătoria Sibiu în perioada septembrie 2000 – august 2006, apoi judecător cu grad de tribunal în cadrul Judecătoriei Sibiu până în luna mai 2013.

Ulterior a fost judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia Penală în perioada mai 2013 – decembrie 2016 şi preşedinte al Secţiei Penale din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia până în 2019.

Din data de 1 ianuarie 2019 a fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News