Nu mai poți recupera permisul auto dacă ai amenzi și taxe locale NEPLĂTITE. Modificări prin reforma administrației

Permisul auto nu se mai poate recupera, dacă ai amenzi sau taxe locale neplătite și nici nu poți obține unul nou. Este prevederea din noul OUG al Guvernului, publicat marți seară în trasnparență.

Ce prevede legea:

Conducătorul auto care dorește recuperarea permisului de conducere ”prezintă dovada achitării tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază își are domiciliul, inclusiv dovada achitării amenzii aplicate pentru săvârşirea contravenţiei care a determinat suspendarea dreptului de a conduce”.

În cazul în care nu are domiciliul în România, titularul permisului de conducere prezintă dovada achitării doar a amenzii aplicate pentru săvârșirea contravenției care a determinat suspendarea dreptului de a conduce.”

Modificarea se regăsește la Art VIII din OUG. Documentul poate fi consultat în întregime AICI.

După articolul 104 - 1 se introduce un nou articol, art. 104 - 2, cu următorul cuprins:

„Art. 1042 – La finalizarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru a intra în posesia permisului de conducere, titularul acestuia prezintă dovada achitării tuturor obligațiilor de plată a creanțelor provenite din amenzile contravenționale care le-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie potrivit prezentului act normativ datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își are domiciliul.

În cazul în care nu are domiciliul în România, titularul permisului de conducere prezintă dovada achitării doar a amenzii aplicate pentru săvârșirea contravenției care a determinat suspendarea dreptului de a conduce.”

Amenzile contravenționale care nu sunt achitate în termen de trei luni de la scadență vor fi majorate automat cu 30%.

Dacă plata întârzie și după șase luni, se aplică o nouă creștere de 30%, ceea ce poate duce la o majorare totală de până la 60% față de valoarea inițială a sancțiunii.

