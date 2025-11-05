Connect with us

Eveniment

„Nu tehnologia vindecă, ci omul din spatele ei”. Lecția profesorului Marcel Tanțău, unul dintre cei mai apreciați medici români

Publicat

acum 27 de secunde

Medicul gastroenterolog Marcel Tanțău, profesor universitar cunoscut în domeniu, a oferit opinii interesante despre provocările din sistemul de sănătate, dar și posibile soluții. De asemenea, acesta vorbește și despre obiceiurile alimentare ale românilor și faptul că aproximativ 60% din populație este supraponderală.

Profesorul Marcel Tanțău a analizat, la podcastul ”Contraste”, alături de jurnalistul clujean Florin Danciu, problemele din sistemul de sănătate de stat și cel privat, dar și importanța relației medic-pacient.

Medicul are una dintre cele mai moderne clinici de gastroenterologie din România și experiență considerabilă în domeniu.

Acesta subliniază importanța medicinei clasice, în care pacientul este ascultat și consultat direct de către medic, chiar dacă unele lucruri vor fi rezolvate de Inteligența Artificială, notează cluj24.ro.

YouTube video

Relația medic-pacient

„Medicina este o relație medic-pacient și încercăm să înțelegem ce vrea și ce-l doare pe pacient. E foarte important să-l asculți și să înțelegi de ce a venit. Pentru că de multe ori lucrurile se pot lămuri și se pot pune pe o traiectorie corectă atunci când stai și discuți.

Medicina clasică rămâne, aparaturile noi vin, pleacă, se schimbă. Eu așa și le zic și la studenți, cea mai scumpă examinare din medicină este anamneza și examenul clinic. Pentru că de acolo încolo, dacă reușești, te pui pe direcție corectă”, susține medicul.

Medicina de proximitate

Profesorul Tanțău spune că în sistemele bine organizate sunt triați pacienții și că ”nu e nevoie de super-competență ca să poată să fie tratați corect”. Se referă și la activitatea medicilor de familie, despre care spune că sunt nevoiți să se confrunte cu birocrația.

„Se încearcă acum și poate că e într-adevăr un lucru bun să readucem ambulatorii, să readucem medicina asta de proximitate. Dar nu cred că e un lucru ușor, sincer”, mai spune medicul.

Reglementări în sisteml privat

Acesta spune că sunt investiții ”fabuloase” în infrastructura medicală, dar că sunt necesare reglementări, mai ales pentru mediul privat.

„Trebuie pus un diagnostic economic corect a ceea ce se întâmplă acum la nivelul sănătății românești. Și este urgent de făcut treaba asta pentru că a apărut și medicina privată care și ea e scăpată de sub control. Merge bine, nu pot să spun altfel, dar forțează uneori limitele comerciale și asta iarăși nu e corect pentru pacienți.

(…) la noi este încă un capitalism sălbatec, nereglementat, în care fluxurile financiare nu sunt corect așezate. Piața nu poate fi lăsată chiar de capul ei. Statul poate să intervină și să creeze anumite facilități pentru cei în nevoie și să reglementeze profiturile furnizorilor de servicii medicale”, susține profesorul Tanțău.

Locuri de muncă în sănătate

Medicul mai atrage atenția că statul român formează medici dar nu se asigură și locuri de muncă.

„În momentul de față un medic tânăr, deștept, puternic, dar fără influență riscă să nu aibă aproape nicio șansă să intre într-un post de competențele lui. Asta este trist”, a declarat Tanțău.

Cam 60% din populația românească este supraponderală

Referitor la obiceiurile alimentare ale românilor, medicul spune că „toți mâncăm prost”.

”Deci în toată lumea se mănâncă prost. Pentru că bolile ne-au venit din Occident. Calitatea alimentelor, cele care sunt produse industrial, este alta decât cele produse natural. Și aici vorbim de producție de la mama de acasă.

(…) cam 60% din populația românească este supraponderală și 20% este deja obeză”, a spus Tanțău.

Acesta atrage atenția că alimentația, atât cea animal cât și cea vegetală, este pusă la o profitabilitate maximă care duce la scăderea calității. Se constată o creștere a cancerelor, în ultimii 20-30 de ani, chiar și la tineri. Medicul spune că tânăra generație trebuie educată privind alegerea alimentației.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 27 de secunde

„Nu tehnologia vindecă, ci omul din spatele ei”. Lecția profesorului Marcel Tanțău, unul dintre cei mai apreciați medici români
Evenimentacum 34 de minute

Doliu în fotbalul românesc: Antrenorul Emeric Ienei a decedat la vârsta de 88 de ani
Evenimentacum 60 de minute

„Festivalul Învățământului Militar”, organizat de Colegiul Militar din Alba Iulia. Spectacol folcloric și premii. PROGRAM
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 17 ore

Centru de date și arhivă la Alba Iulia. Documentația PUZ pentru amenajarea locației, pregătită pentru aprobare
Administrațieacum o zi

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care nu sunt politicoși cu funcționarii publici. Propunere în Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Magazine și restaurante din Alba, verificate de DSVSA. Acțiune pentru reducerea risipei alimentare
Economieacum o zi

Locuri de muncă în Alba: 543 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Alegeri parlamentare 2024
Evenimentacum 3 zile

Sondaj CURS: AUR rămâne principalul partid în opțiunile de vot. Jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 3 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum 7 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 14 ore

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Evenimentacum 16 ore

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 27 de secunde

„Nu tehnologia vindecă, ci omul din spatele ei”. Lecția profesorului Marcel Tanțău, unul dintre cei mai apreciați medici români
Evenimentacum o zi

Noi reguli pentru medici. A fost aprobat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce trebuie să respecte
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

uab admitere 2024 admiterea de toamna Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia
Educațieacum 17 ore

Cum influențează deciziile manageriale o companie. Competiție internațională la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Educațieacum 21 de ore

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iulia împlinește un deceniu de activitate. Eveniment aniversar
Mai mult din Educatie