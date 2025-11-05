„Nu tehnologia vindecă, ci omul din spatele ei”. Lecția profesorului Marcel Tanțău, unul dintre cei mai apreciați medici români

Medicul gastroenterolog Marcel Tanțău, profesor universitar cunoscut în domeniu, a oferit opinii interesante despre provocările din sistemul de sănătate, dar și posibile soluții. De asemenea, acesta vorbește și despre obiceiurile alimentare ale românilor și faptul că aproximativ 60% din populație este supraponderală.

Profesorul Marcel Tanțău a analizat, la podcastul ”Contraste”, alături de jurnalistul clujean Florin Danciu, problemele din sistemul de sănătate de stat și cel privat, dar și importanța relației medic-pacient.

Medicul are una dintre cele mai moderne clinici de gastroenterologie din România și experiență considerabilă în domeniu.

Acesta subliniază importanța medicinei clasice, în care pacientul este ascultat și consultat direct de către medic, chiar dacă unele lucruri vor fi rezolvate de Inteligența Artificială, notează cluj24.ro.

Relația medic-pacient

„Medicina este o relație medic-pacient și încercăm să înțelegem ce vrea și ce-l doare pe pacient. E foarte important să-l asculți și să înțelegi de ce a venit. Pentru că de multe ori lucrurile se pot lămuri și se pot pune pe o traiectorie corectă atunci când stai și discuți.

Medicina clasică rămâne, aparaturile noi vin, pleacă, se schimbă. Eu așa și le zic și la studenți, cea mai scumpă examinare din medicină este anamneza și examenul clinic. Pentru că de acolo încolo, dacă reușești, te pui pe direcție corectă”, susține medicul.

Medicina de proximitate

Profesorul Tanțău spune că în sistemele bine organizate sunt triați pacienții și că ”nu e nevoie de super-competență ca să poată să fie tratați corect”. Se referă și la activitatea medicilor de familie, despre care spune că sunt nevoiți să se confrunte cu birocrația.

„Se încearcă acum și poate că e într-adevăr un lucru bun să readucem ambulatorii, să readucem medicina asta de proximitate. Dar nu cred că e un lucru ușor, sincer”, mai spune medicul.

Reglementări în sisteml privat

Acesta spune că sunt investiții ”fabuloase” în infrastructura medicală, dar că sunt necesare reglementări, mai ales pentru mediul privat.

„Trebuie pus un diagnostic economic corect a ceea ce se întâmplă acum la nivelul sănătății românești. Și este urgent de făcut treaba asta pentru că a apărut și medicina privată care și ea e scăpată de sub control. Merge bine, nu pot să spun altfel, dar forțează uneori limitele comerciale și asta iarăși nu e corect pentru pacienți.

(…) la noi este încă un capitalism sălbatec, nereglementat, în care fluxurile financiare nu sunt corect așezate. Piața nu poate fi lăsată chiar de capul ei. Statul poate să intervină și să creeze anumite facilități pentru cei în nevoie și să reglementeze profiturile furnizorilor de servicii medicale”, susține profesorul Tanțău.

Locuri de muncă în sănătate

Medicul mai atrage atenția că statul român formează medici dar nu se asigură și locuri de muncă.

„În momentul de față un medic tânăr, deștept, puternic, dar fără influență riscă să nu aibă aproape nicio șansă să intre într-un post de competențele lui. Asta este trist”, a declarat Tanțău.

Cam 60% din populația românească este supraponderală

Referitor la obiceiurile alimentare ale românilor, medicul spune că „toți mâncăm prost”.

”Deci în toată lumea se mănâncă prost. Pentru că bolile ne-au venit din Occident. Calitatea alimentelor, cele care sunt produse industrial, este alta decât cele produse natural. Și aici vorbim de producție de la mama de acasă.

(…) cam 60% din populația românească este supraponderală și 20% este deja obeză”, a spus Tanțău.

Acesta atrage atenția că alimentația, atât cea animal cât și cea vegetală, este pusă la o profitabilitate maximă care duce la scăderea calității. Se constată o creștere a cancerelor, în ultimii 20-30 de ani, chiar și la tineri. Medicul spune că tânăra generație trebuie educată privind alegerea alimentației.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News