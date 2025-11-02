O analiză genetică ar putea detecta boala Parkinson înainte de apariţia primelor simptome

O analiză genetică pe baza unei probe de sânge ar putea fi suficientă pentru detectarea bolii Parkinson înainte de apariţia primelor simptome.

Descoperirea aparține unei echipe de cercetători din Spania care a testat deja acest instrument pe pacienţi diagnosticaţi recent, transmite agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

Studiul, ale cărui rezultate au fost anunţate luni, a fost condus de Institutul Spaniol de Neuroştiinţe – un centru comun al Consiliul Naţional al Cercetării din Spania (CSIC) şi al Universităţii Miguel Hernandez (UMH) din oraşul Elche (est) – şi a implicat oameni de ştiinţă şi specialişti de la Institutul de Sănătate Carlos III şi Spitalul 12 de Octubre din Madrid. Rezultatele au fost publicate în jurnalul ştiinţific Neurotherapeutics.

Noul instrument nu este încă disponibil pentru utilizare clinică, însă metoda a fost testată pe pacienţi diagnosticaţi recent şi deschide calea către o depistare mai simplă şi mai timpurie, precum şi către o mai bună monitorizare a bolii, a anunţat CSIC într-un comunicat emis luni.

Totodată, este una dintre principalele cauze de dizabilitate neurologică.

Prin urmare, una dintre cele mai mari provocări este diagnosticarea precoce a bolii, ideal înainte de apariţia celor mai severe simptome motorii.

Boala Parkinson este o afecțiune neurologică cronică și progresivă care afectează sistemul nervos, în special zonele cerebrale responsabile de controlul mișcărilor.

Afectează aproximativ 12 milioane de oameni din întreaga lume şi este a doua cea mai frecventă afecţiune neurodegenerativă.

Boala apare când celulele nervoase (neuronii) din zona creierului numită substanța neagră încep să moară sau să se deterioreze.

Acești neuroni produc dopamina, un neurotransmițător esențial pentru controlul mișcărilor. Pe măsură ce nivelul de dopamină scade, simptomele apar și se agravează.

Boala Parkinson evoluează progresiv, dar ritmul variază foarte mult de la persoană la persoană. Nu există un tratament curativ, dar simptomele pot fi gestionate eficient.

