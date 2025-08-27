O femeie dată dispărută în Hațeg a fost găsită în gara CFR din Alba Iulia

O femeie de 35 de ani, dată dispărută din Hațeg, a fost găsită miercuri după-amiaza în gara CFR din Alba Iulia.

Poliția Orașului Hațeg a fost sesizată în 27 august 2025, de către concubinul femeii, cu privire la faptul că aceasta ar fi plecat voluntar de la domiciliu pe 25 august, în jurul orei 22:00.

Ea nu a anunțat familia cu privire la destinația sa.

În urma activităților de căutare, polițiștii au depistat-o pe femeie în Alba Iulia, aceasta nefiind victima vreunei infracțiuni.

