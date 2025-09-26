Connect with us

O femeie din Alba Iulia a rămas fără 53.000 de lei în cont, după ce a primit un SMS ”otrăvit”. Banii, recuperați de polițiști

Publicat

acum O oră

O femeie din Alba Iulia a rămas fără 53.000 de lei în cont, după ce a primit un SMS ”otrăvit”, despre care credea că vine de la bancă. După ce a deschis mesajul, femeia a fost direcționată spre o pagină unde și-a introdus datele.

Atacatorii i-au golit imediat contul, dar polițiștii, în colaborare cu banca, au reușit recuperarea banilor. Acesta este însă un caz fericit, pentru că, de cele mai multe ori, infractorii reușesc să își piardă urma.

”Fiți atenți la mesajele care par să fie din partea băncilor! Banca nu vă solicită date personale prin SMS/e-mail!

Fiți cu ochii în patru atunci când primiți un mesaj care pare suspect, iar dacă acesta conține un link, nu accesați acest link! Protejați-vă datele!

Sesizarea unei femei, în vârstă de 52 de ani, din municipiul Alba Iulia, ne determină să tragem un semnal de alarmă încă o dată, pentru a preveni astfel de evenimente.

În cursul zilei de 22 septembrie 2025, persoane necunoscute i-au transmis femeii un SMS, din partea unei bănci, fiind direcționată către o pagină de phishing, unde femeia a introdus datele de identificare solicitate.

Acțiunea femeii le-a permis autorilor să efectueze operațiuni financiare în mod fraudulos, întrucât au obținut controlul asupra aplicației financiare de pe telefonul femeii.

Ulterior, au transferat, fără autorizarea acesteia, suma de 53.200 de lei, într-un cont bancar necunoscut de persoana vătămată.

Când femeia a realizat ceea ce s-a întâmplat, a sesizat imediat polițiștii.

În urma colaborării prompte cu banca implicată, în vederea soluționării cazului, prejudiciul a fost recuperat în totalitate și restituit femeii.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, înșelăciune și acces ilegal la un sistem informatic, în vederea identificării autorilor” au transmis reprezentanții IPJ Alba. .

