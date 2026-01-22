Connect with us

O fetiță din Alba a mers la școală cu o vânătaie la ochi. Cazul s-a terminat în instanță. Mama s-a opus unei expertize medicale

Publicat

acum 34 de secunde

Un dosar de violență în familie a fost judecat de magistrații Judecătoriei Blaj. Cazul a ajuns în atenția autorităților după ce o fetiță de doar zece ani a mers la școală cu un ochi vânăt. Învățătoarea și consiliera și-au dat seama ca eleva a fost lovită și i-au pus câteva întrebări. 

Ceea ce a urmat a dus la deschiderea unui dosar penal, dar și la o condamnare în primă instanță. O decizie a fost dată pe rolul Judecătoriei Blaj în data de 20 ianuarie 2026.

În fața anchetatorilor a ajuns tatăl vitreg al fetei, un bărbat de 59 de ani.

Lovită de tatăl vitreg cu o lingură de lemn peste față

Potrivit motivării instanței, fetița a fost lovită de acesta cu o lingură de lemn în zona feței. Totul s-a întâmplat în data de 26 mai 2025.

Procurorii au notat că a bărbatul în jurul orei 17.00 a chemat-o pe minoră în bucătărie, ”pentru a lua vasele din care el a mâncat și a le spăla. În contextul menționat, între cei doi s-a purtat o discuție în contradictoriu, ocazie cu care inculpatul i-a cerut persoanei vătămate să înceteze, însă aceasta a refuzat să se conformeze.

Din acest motiv inculpatul i-a aplicat minorei, o lovitură cu o lingură din lemn în zona feței, cauzându-i învinețirea ochiului stâng. Fata a început să plângă, a luat vasele și le-a dus la spălat, după care i-a relatat mamei sale cele întâmplate, fără a se lua măsuri în acest sens”, au notat magistrații.

A ajuns la școală cu ochiul vânăt. Mama s-a opus unei expertize medico-legale

Fetița a ajuns la școală a doua zi cu ochiul vânăt, iar atunci a fost întrebată de colegii săi, dar și de învățătoare și consiliera școlii. Apoi cazul a ajuns în atenția autorităților.

Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele tatălui vitreg. De asemenea în motivarea instanței apare un pasaj: ”mama acesteia, a declarat că nu este de acord ca minora să fie supusă unei expertize medico-legale pentru constatarea leziunilor traumatice”, se arată în documentul citat.

Condamnat în instanță

În fața anchetatorilor bărbatul a recunoscut fapta și modul în care acesta s-a petrecut. Drept urmare, în data de 20 ianuarie 2026, acesta a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Blaj pentru violență în familie.

Bărbatul a primit o pedeapsă de un an și șase luni închisoare cu suspendare și 70 de ore de muncă în folosul comunității. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

