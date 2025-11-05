O fostă poștăriță din Alba, candidată AUR la Senat, trimisă în judecată după ce a sustras banii de pensii și ajutoare sociale

Connect with us

O fostă poștăriță din Alba, dar care a și candidat în 2020 pentru funcția de senator al României, din partea AUR, a fost trimisă în judecată pentru două capete de acuzare: delapidare și fals intelectual.

Faptele au fost comise cât încă femeia făcea parte din partidul condus de George Simion. Deși a comis faptele în urmă cu mai mulți ani, magistrații din Blaj au trimis-o în judecată abia în data de 3 noiembrie 2025. 

Simona Mărginean a fost trimisă în judecată după ce a tras bani din pensii, timp de 104 ori. Acesta lua bani din pensii de boală, din ajutoare sociale, dar și din pensii de handicap. 

A comis faptele în perioada aprilie 2020 –decembrie 2021, iar în total a sustras din pensii, alocații, pensii de boală și ajutoare sociale suma totală de 45066 lei, au notat procurorii.

În data de 3 noeimbrie 2025, magistrații Judecătoriei Blaj au admis rechizitoriul procurorilor. Mai exact au trecut dosarul de cameră preliminară.

VEZI ȘI: Fostă candidată AUR la Senat și consilieră de primar, REȚINUTĂ de polițiști. Ar fi sustras bani din pensii când era poștăriță

Acesta a și fost reținută de polițiști, în urmă cu patru ani, în data de 17 februarie 2022. Apoi a fost plasată sub control judiciar. La acea dată președintele AUR, George Simion, a declarat că imediat după ce faptele femeii au fost făcute publice, a exclus-o pe aceasta din partid.

De asemenea, femeia a mai fost și consilieră a primarului din Valea Lungă până în ianaurie 2022.

Pentru ce fapte va fi judedcată

Potrivit motivării instanței, ”în perioada aprilie 2020 –decembrie 2021, având calitatea de agent poștal, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cu 104 de ocazii, inculpata și-a însușit sume de bani”, au notat magistrații.

De asemenea aceștia au făcut și o listă cu toate sumele de bani sustrase de femeie:

  • 800 lei, reprezentând pensia de boală aferentă lunii decembrie 2021
  • 500 lei, reprezentând indemnizația de handicap aferentă lunii decembrie 2021
  • 800 lei, reprezentând pensia aferentă lunii decembrie 2021
  • 4-5. 2.748 lei, reprezentând pensia de boală aferentă lunilor noiembrie și decembrie 2021
  • 6-7. 510 lei, reprezentând ajutorul social aferent lunilor octombrie și noiembrie 2021
  • 8-9. 750 lei, reprezentând pensia de boală aferentă lunilor octombrie și noiembrie 2021
  • 10-12. 180 lei, reprezentând alocația de handicap aferentă lunilor septembrie, octombrie și noiembrie 2021
  • 13-14. 300 lei, reprezentând pensia de întreținere aferentă lunilor septembrie și octombrie 2021
  • 15. 255 lei, reprezentând ajutorul social aferent lunii noiembrie 2021
  • 16. 107 lei, reprezentând ajutorul social aferent lunii noiembrie 2021
  • 17. 355 lei, reprezentând ajutorul social aferent lunii decembrie 2021
  • 18-19. 400 lei, reprezentând alocația aferentă lunilor noiembrie și decembrie 2021
  • 20-22. 1.890 lei, reprezentând ajutorul de șomaj aferent lunilor septembrie, octombrie și noiembrie 2021
  • 23-24. 750 lei, reprezentând pensia de handicap aferentă lunilor octombrie și noiembrie 2021
  • 25. 500 lei, reprezentând pensia de boală aferentă lunii noiembrie 2021
  • 26. 604 lei, reprezentând ajutorul de șomaj aferent lunii noiembrie 2021
  • 27. 375 lei, reprezentând pensia de handicap aferentă lunii noiembrie 2021
  • 28. 1.408 lei, reprezentând pensia aferentă lunii decembrie 2021
  • 29. 444 lei, reprezentând ajutorul de șomaj aferent lunii noiembrie 2021
  • 30. 800 lei, reprezentând pensia aferentă lunii decembrie 2021
  • 31. 214 lei, reprezentând alocația aferentă lunii decembrie 2021
  • 32. 2.502 lei, reprezentând pensia cumulată aferentă lunii noiembrie 2021
  • 33. 417 lei, reprezentând pensia aferentă lunii decembrie 2021
  • 34. 1.706 lei, reprezentând pensia aferentă lunii decembrie 2021
  • 35. 500 lei, reprezentând pensia aferentă lunii decembrie 2021
  • 36. 964 lei, reprezentând pensia aferentă lunii decembrie 2021
  • 37. 1.851 lei, reprezentând pensia aferentă lunii decembrie 2021
  • 38. 1.886 lei, reprezentând pensia aferentă lunii noiembrie 2021
  • 39. 142 lei, reprezentând ajutorul social aferent lunii noiembrie 2021
  • 40. 214 lei, reprezentând alocația aferentă lunii noiembrie 2021
  • 41. 113 lei, reprezentând ajutorul social aferent lunii decembrie 2021
  • 42. 719 lei, reprezentând pensia aferentă lunii decembrie 2021
  • 43. 214 lei, reprezentând alocația aferentă lunii decembrie 2021
  • 44. 500 lei, reprezentând pensia de boală aferentă lunii noiembrie 2021
  • 45. 3.824 lei, reprezentând pensia cumulată aferentă lunii decembrie 2021
  • 46. 214 lei, reprezentând alocația aferentă lunii noiembrie 2021
  • 47-48. 750 lei, reprezentând pensia de handicap aferentă lunilor octombrie și noiembrie 2021
  • 49. 1.816 lei, reprezentând pensia aferentă lunii decembrie 2021
  • 50. 800 lei, reprezentând pensia aferentă lunii decembrie 2021
  • 51. 500 lei, reprezentând pensia de handicap aferentă lunii noiembrie 2021
  • 52. 214 lei, reprezentând alocația aferentă lunii decembrie 2021
  • 53. 350 lei, reprezentând pensia de întreținere aferentă lunii august 2021
  • 54. 350 lei, reprezentând pensia de întreținere aferentă lunii septembrie 2021
  • 55-62. 1.712 lei, reprezentând alocația aferentă lunilor aprilie – noiembrie 2021
  • 63-83. 4.059 lei, reprezentând alocația aferentă perioadei aprilie 2020 – decembrie 2021
  • 84-104. 4.059 lei, reprezentând alocația aferentă perioadei aprilie 2020 – decembrie 2021

În timpul anchetei femeia a înapoiat sumele de bani sustrase. Drept urmare părțile civile, nu mai au pretenții financiare de la aceasta.

Cum proceda

Magistrații au detaliat modul în care femeia sustragea banii. Potrivit motivării instanței, ”în 104 ocazii, a semnat de primire, în locul beneficiarilor, înscrisurile oficiale ce dovedeau plata către aceştia a 104 sume de bani, în cuantum total de 45066 lei şi a completat celelalte rubrici cu date necorespunzătoare adevărului, din care rezultă că la o anumită dată, ea a le-a predat banii, şi – având de înmânat 36 de plicuri către destinatari, a completat 26 de procese verbale de înmânare cu date nereale din care rezultă că la o anumită dată destinatarul nu a fost găsit, iar plicul a fost lăsat în cutia poștală și a completat 4 dovezi de primire, respectiv 6 confirmări de primire, cu date nereale din care rezultă că la o anumită dată plicul a fost înmânat destinatarului ori unei persoane care locuia cu acesta, și a semnat în locul primitorului, deși toate cele 36 plicuri, nu au fost niciodată predate ori lăsate în cutiile poştale ale destinatarilor”, au notat magistrații.

A candidat pentru un loc la Senat din partea AUR

În 2020, femeia s-a aflat pe lista de candidați la Senatul României, din partea AUR Alba, pe poziția a treia, a precizat deputatul Daniel Gheorghe Rusu, pentru alba24.ro.

Mai sus, o captură de ecran, de pe Biroul Electoral Central, unde Simona Mărginean apare candidat la Senatul României, din partea AUR Alba la alegerile din 2020.

Pentru faptele sale, delapidare și fals intelectual, femeia va fi judecată de magistrații Judecătoriei Blaj. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

 

 

 

