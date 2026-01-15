O localitate din Alba a rămas fără apă potabilă, din cauza unei avarii la rețea. Apa CTTA intervine pentru remediere

Apa CTTA Sucursala Sebeș a anunțat că joi, 15 ianuarie, furnizarea apei potabile va fi întreruptă într-o localitate din județul Alba, din cauza unei avarii.

Compania de apă preciează că, în vederea remedierii avariei produse la aducțiunea PEHD 250 Valea Secașelor, furnizarea apei în Gârbova este întreruptă.

Echipa de intervenție este pe teren și depune toate eforturile pentru a remedia în cel mai scurt timp această defecțiune.

Estimare reluare alimentare cu apă potabilă: după remedierea avariei.

La reluarea furnizării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate.

În acest caz clienții sunt rugați să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar, trebuie să fie semnalate la:

numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00),

la Dispeceratul Sucursalei Sebeș, la numărul de telefon 0733 334 883, în vederea intervenției (în afara programului).

Și la Răchita au fost probleme. Locuitorii s-au plâns că nu a fost apă la robinete timp de 2 zile. Oamenii spun că această situație apare foarte des la ei, dar sunt ignorați de reprezentanții operatorului.

