Connect with us

Eveniment

O localitate din Alba a rămas fără apă potabilă, din cauza unei avarii la rețea. Apa CTTA intervine pentru remediere

Publicat

acum O oră

Apa CTTA Sucursala Sebeș a anunțat că joi, 15 ianuarie, furnizarea apei potabile va fi întreruptă într-o localitate din județul Alba, din cauza unei avarii.

Compania de apă preciează că, în vederea remedierii avariei produse la aducțiunea PEHD 250 Valea Secașelor, furnizarea apei în Gârbova este întreruptă.

Echipa de intervenție este pe teren și depune toate eforturile pentru a remedia în cel mai scurt timp această defecțiune.

Estimare reluare alimentare cu apă potabilă: după remedierea avariei.

La reluarea furnizării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate.

În acest caz clienții sunt rugați să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar, trebuie să fie semnalate la:

  • numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00),
  • la Dispeceratul Sucursalei Sebeș, la numărul de telefon 0733 334 883, în vederea intervenției (în afara programului).

Și la Răchita au fost probleme. Locuitorii s-au plâns că nu a fost apă la robinete timp de 2 zile. Oamenii spun că această situație apare foarte des la ei, dar sunt ignorați de reprezentanții operatorului.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

cum va fi vremea
Evenimentacum 36 de minute

Avertizări meteo: ger, polei, precipitații mixte și vânt puternic până marți, 20 ianuarie. Cât de mult scad temperaturile
Blajacum 52 de minute

Cum s-a pregătit uciderea unui tânăr, într-un bloc din Blaj. Criminalul, condamnat. Un caz despre droguri și răzbunări ca în Mafie
Evenimentacum O oră

O localitate din Alba a rămas fără apă potabilă, din cauza unei avarii la rețea. Apa CTTA intervine pentru remediere
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Blajacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 14 ore

Guvernul Bolojan a aprobat prioritățile pentru Programul „Anghel Saligny” 2026. Ce proiecte sunt preferate
Administrațieacum 19 ore

Când vor fi obligate primăriile să reducă din posturi și ce se întâmplă cu impozitele locale. Anunțul ministrului Dezvoltării
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

România, scumpă țară: Topul creșterilor de prețuri pe parcursul ultimului an. Date oficiale INS
Economieacum 15 ore

Nu poți vinde casa sau mașina dacă nu ai plătit taxele și impozitele locale. Reforma administrativă, pusă în dezbatere
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 21 de ore

Miriam Bulgaru va juca la Transylvania Open 2026, în Cluj Napoca. Sportiva din Alba Iulia a primit un wild card
Actualitateacum 2 zile

17-18 ianuarie: Competiții 4X Cross pentru schi, snowboard și mountain bike, la Păltiniș Arena. Traseu și premii
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

15 iunie: Moartea lui Mihai Eminescu
Evenimentacum 3 ore

15 ianuarie: Ziua Culturii Naționale, omagiu lui Mihai Eminescu
Blajacum 14 ore

Mihai Eminescu și Blajul. Portretul unui adolescent neobișnuit, în Mica Romă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 4 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 2 ore

Memorandum privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase salariaţilor Ministerului Sănătăţii, aprobat de Guvern
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 17 ore

15 ianuarie - Ziua lui Eminescu: 176 de ani de la nașterea celui mai mare poet român. „Luceafărul”, cel mai lung poem de dragoste
Educațieacum 3 zile

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Mai mult din Educatie