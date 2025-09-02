Connect with us

O mama care și-a lovit fiica cu o curea, condamnată de magistrații din Alba Iulia. A fost obligată să îi plătească daune morale

Un caz de violență în familie a fost recent finalizat de magistrații din Alba Iulia. O femeie a fost condamnată pentru ”o corecție” aplicată fetei sale minore. 

Mai exact este vorba despre o corecție înrădăcinată în societatea românească și pe care generații întregi și-o aduc aminte: bătaia cu o curea. 

În data de 1 septembrie 2025, magistrații Judecătoriei Alba Iulia au condamnat-o pe femeie pentru violență în familie.

În motivarea instanței, magistrații au descris pe scurt faptele care s-au petrecut. În urmă cu doi ani, în perioada 28 august – 3 septembrie 2023 (ziua în care s-a produs fapta nu a putut fi stabilită cu exactitate) femeia a lovit-o peste picioare cu o curea pe fiica ei minoră.

Cele două ar fi avut o discuție în contradictoriu, moment în care femeia a reacționat. Cazul a ajuns în atenția poliției care i-au deschis femeii un dosar penal pentru violență în familie.

În urma consultului medico-legal s-a stabilit ca fetița avea mai multe vânătăi care au avut nevoie de 3-4 zile de îngrijiri medicale.

Pedeapsa primită

În fața instanței femeia și-a recunoscut vina. Acesta a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare și 60 de zile de muncă în folosul comunității.

De asemenea magistrații au mai obligat-o pe femeie și la plata a 1000 de lei cu titul de daune morale către partea vătămată, adica fiica sa.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel la instanța superioară.

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

