VIDEO: Polițiștii din Alba au donat mâncare pentru câini aflați în grija unor adăposturi sau persoane din județ
Polițiștii din Alba au donat peste 300 de kilograme de mâncare pentru câini aflați în grija unor oameni din mai multe localități din județ.
Pentru a fi MAI aproape de cei care îngrijesc zeci de animale, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Biroul pentru Protecția Animalelor, a desfășurat o campanie de donare de hrană pentru câini.
Potrivit IPJ Alba, ”polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au fost alături de oamenii care aleg empatia și bunătatea față de animale, zi de zi, oferindu-le hrană, grijă și timp.
Aceștia au donat peste 300 de kilograme de mâncare pentru câinii aflați în grija unor oameni de pe raza municipiilor Alba Iulia, Sebeș și Aiud și a localităților Ighiu, Noșlac și Săsciori”.
Obiectivul campaniei l-a constituit sprijinirea persoanelor care se îngrijesc de bunăstarea animalelor și încurajarea cetățenilor de a se implica în astfel de acțiuni.
”Animalele au nevoie să fie protejate, iar noi suntem responsabili de siguranța, bunăstarea și liniștea lor” – IPJ Alba.
