O parte dintre pensionarii din Ciugud vor beneficia lunar de 8 călătorii gratuite cu autobuzul. Precizările Primăriei

Începând din luna octombrie, pensionarii din comuna Ciugud care au pensii mai mici de 3.000 de lei beneficiază lunar de 8 călătorii gratuite cu autobuzul, au transmis reprezentanții Primăriei Ciugud.

Potrivit acestora, proiectul a fost inițiat, în ultima ședință a Consiliului Local, de primarul Gheorghe Damian, iar costul călătoriilor va fi suportat de primărie, din bugetul local.

Cardul de gratuitate se eliberează de la chioșcurile Societății de Transport Public Alba Iulia (STP Alba Iulia) și va fi alimentat automat cu cele 8 călătorii în fiecare lună.

Eliberarea cardului este gratuită inițial și pensionarul trebuie să prezinte cuponul de pensie și cartea de identitate.

Călătoriile neutilizate într-o lună se pierd și nu se reportează luna următoare.

La fiecare călătorie, pensionarii care beneficiază de călătoriile gratuite au obligația de a valida cardul în autobuz, în caz contrar riscând să fiți sancționați de societatea de transport și să piardă dreptul la această gratuitate.

