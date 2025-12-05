O primărie din Alba, bună de plată după ce un copac a căzut peste o mașină parcată în zona instituției. Decizie la Tribunal

O primărie din Alba este bună de plată după ce un copac a căzut peste o mașină parcată în zona instituției. Este vorba despre Primăria Cugir, care la doi ani de la incident a fost obligată de Tribunalul Alba, la plata sumei de 15.152,76 lei, cu titlu de despăgubiri pentru avarierea autoturismului.

Deși incidentul s-a produs în 2023, momentan procesul a trecut prin două instanțe de judecată, dar sentința nu este definitivă.

Șoferul în cauză a avut câștig de cauză la Judecătoria Alba Iulia, iar în data de 3 decembrie 2025 și la Tribunalul Alba. Asta după ce Primăria Cugir a făcut apel în urma deciziei instanței de fond.

Situația în sine este relativ simplă și este detaliată de magistrați în motivarea instanțelor. Mai exact s-a produs în data de 15 iulie 2023, în jurul orei 20.30.

Atunci mașina era parcată undeva în apropierea primăriei. În jurul orei 20.30, un arbore din curtea instituţiei primăriei s-a rupt şi, în cădere, a acroşat firele de înaltă tensiune, fire care, sub greutatea acestuia, au căzut peste autoturismul Opel Vectra C.

”Reclamantul a precizat că incidentul nefericit s-a soldat, pe lângă avarierea autoturismului, cu o pană de curent electric în zonă, ce a durat aproximativ 7 ore. La momentul imediat următor, s-a deplasat la faţa locului un echipaj de Pompieri, care a tăiat arborele şi a ridicat firele de pe maşină, drept dovadă în acest sens stă procesul verbal încheiat de acesta.

Reclamantul a apreciat că pârâta nu a reuşit să asigure siguranţa cetăţenilor şi a bunurilor acestora, prin supravegherea şi evitarea incidentelor de acest gen”, se arată în motivarea instanței.

Primăria nu a fost de acord cu suma solicitată

Apoi a mers la un service auto pentru o evaluarea daunelor și tragerea la răspundere a Primăriei. Evaluatorul a calculat daunele și piesele care trebuie schimbate și a ajuns la suma de 15.152,76 lei.

Sumă pe care păgubitul a cerut-o în instanță din partea Primăriei. Deși reprezentanții instituției au cerut respingerea cererii și la Judecătoria Alba Iulia, dar și la Tribunalul Alba, magistrații nu au fost de acord cu aceștia.

Mai exact i-au dat dreptate șoferului și au obligat-o la plată.

Ba mai mult de atât, după apelul de la Tribunal au mai obligat instituția și la plata a 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.

Însă momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată.

