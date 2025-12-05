Connect with us

Eveniment

O primărie din Alba, bună de plată după ce un copac a căzut peste o mașină parcată în zona instituției. Decizie la Tribunal

Publicat

acum 35 de secunde

O primărie din Alba este bună de plată după ce un copac a căzut peste o mașină parcată în zona instituției. Este vorba despre Primăria Cugir, care la doi ani de la incident a fost obligată de Tribunalul Alba, la plata sumei de 15.152,76 lei, cu titlu de despăgubiri pentru avarierea autoturismului. 

Deși incidentul s-a produs în 2023, momentan procesul a trecut prin două instanțe de judecată, dar sentința nu este definitivă. 

Șoferul în cauză a avut câștig de cauză la Judecătoria Alba Iulia, iar în data de 3 decembrie 2025 și la Tribunalul Alba. Asta după ce Primăria Cugir a făcut apel în urma deciziei instanței de fond.

Situația în sine este relativ simplă și este detaliată de magistrați în motivarea instanțelor. Mai exact s-a produs în data de 15 iulie 2023, în jurul orei 20.30.

Atunci mașina era parcată undeva în apropierea primăriei. În jurul orei 20.30,  un arbore din curtea instituţiei primăriei s-a rupt şi, în cădere, a acroşat firele de înaltă tensiune, fire care, sub greutatea acestuia, au căzut peste autoturismul Opel Vectra C.

”Reclamantul a precizat că incidentul nefericit s-a soldat, pe lângă avarierea autoturismului, cu o pană de curent electric în zonă, ce a durat aproximativ 7 ore. La momentul imediat următor, s-a deplasat la faţa locului un echipaj de Pompieri, care a tăiat arborele şi a ridicat firele de pe maşină, drept dovadă în acest sens stă procesul verbal încheiat de acesta.

Reclamantul a apreciat că pârâta nu a reuşit să asigure siguranţa cetăţenilor şi a bunurilor acestora, prin supravegherea şi evitarea incidentelor de acest gen”, se arată în motivarea instanței.

Primăria nu a fost de acord cu suma solicitată

Apoi a mers la un service auto pentru o evaluarea daunelor și tragerea la răspundere a Primăriei. Evaluatorul a calculat daunele și piesele care trebuie schimbate și a ajuns la suma de 15.152,76 lei.

Sumă pe care păgubitul a cerut-o în instanță din partea Primăriei. Deși reprezentanții instituției au cerut respingerea cererii și la Judecătoria Alba Iulia, dar și la Tribunalul Alba, magistrații nu au fost de acord cu aceștia.

Mai exact i-au dat dreptate șoferului și au obligat-o la plată.

Ba mai mult de atât, după apelul de la Tribunal au mai obligat instituția și la plata a 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.

Însă momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată.

sursă foto: arhivă alba24.ro, rol ilustrativ. 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 35 de secunde

O primărie din Alba, bună de plată după ce un copac a căzut peste o mașină parcată în zona instituției. Decizie la Tribunal
Actualitateacum 16 minute

SPAP Sebeș: Anunț privind colectarea deșeurilor rezultate din toaletarea spațiilor verzi și curățarea grădinilor
Evenimentacum 46 de minute

VIDEO: Mercedes zburător în Bihor. Accident ca în filme, într-un sens giratoriu din Oradea
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de ore

Informații false în numele MAI, legate de supravegherea cetățenilor. Ce spune primarul despre zvonul care a ajuns și la Alba Iulia
pensii 2024
Administrațieacum 2 zile

Amenzi uriașe pentru românii care nu sunt politicoși la ghișeu și nu respectă angajații instituțiilor. Legea a trecut de Senat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Blocuri Alba Iulia
Economieacum 2 ore

Românii, tot mai interesați de apartamentele vechi de vânzare. Cât au crescut prețurile. Analiză pe piața imobiliară
Economieacum 17 ore

Pensia de urmaș: O serie de copii după documente nu mai sunt necesare. Cine poate primi banii și în ce condiții
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

20 decembrie: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust”, eveniment dedicat tradițiilor autentice românești, organizat de PSD Alba
Evenimentacum 18 ore

Legea pensiilor speciale: instanța supremă se pregătește să atace din nou la CCR proiectul de modificare a pensiilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 20 de ore

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

mos nicolae
Evenimentacum O oră

Lustruiți ghetuțele! În noaptea asta vine Moș Nicolae: tradiții și obiceiuri în seara de 5 decembrie
Evenimentacum 21 de ore

Se deschide Târgul de Crăciun de la Palatul Principilor în Alba Iulia. Concerte, colinde, brad, căsuțe cu bunătăți. Program
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 3 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 4 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum o zi

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum 2 zile

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 zile

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie