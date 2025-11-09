Connect with us

O tânără șoferiță din Alba a lovit cu mașina un biciclist beat, pe o pistă de biciclete, în Turda. A rămas fără carnet 90 de zile

Publicat

acum 5 secunde

Un accident rutier în care a fost implicată o șoferiță de 19 ani, din Alba, s-a petrecut duminică, 9 noiembrie, în jurul orei 16:00, în Turda. Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Cluj. 

Din câte se pare tânara șoferița a lovit cu autoturismul un biciclist, care se deplasa pe pista de biciclete. Când a fost testat cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat că biciclistul consumase băuturi alcoolice. 

Potrivit IPJ Cluj accidentul rutier a avut loc pe strada Ștefan cel Mare din Turda, implicând un autovehicul și o bicicletă. Din primele cercetări a rezultat faptul că o conducătoare auto, o tânără de 19 ani din județul Alba, ar fi acroșat cu autoturismul un bărbat de 55 de ani, care se deplasa cu bicicleta pe pista destinată acestor vehicule.

În urma testelor efectuate cu aparatul etilotest, în cazul biciclistului a rezultat o alcoolemie de 0,40 mg alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 1.215 lei, iar conducătoarei auto i s-a reținut dreptul de a conduce autovehicule pentru 90 de zile. Bărbatul a fost consultat la fața locului de echipajul medical, însă a refuzat transportul la spital.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, au transmis polițiștii din Cluj.

