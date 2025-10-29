Connect with us

Oana Gheorgiu, numită vicepremier cu toată opoziția PSD. Președintele a semnat oficial decretul, după o discuție cu Bolojan

Publicat

acum 3 secunde

Oana Gheorgiu a fost numită vicepremier cu toată opoziția PSD: Președintele Nicușor Dan a semnat, oficial, miercuri decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, depunerea jurământului de către aceasta fiind programată joi, potrivit agendei oficiale transmisă de Președinția României.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru.

Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni”, a transmis Administrația Prezidențială.

Premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan au discutat miercuri timp de aproximativ două ore la Palatul Cotroceni pe teme care țin de coaliție.

Asta în contextul în care PSD se opune numirii acesteia. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut marți seara premierului Ilie Bolojan să-și retragă imediat propunerea de numire a acesteia în funcția de vicepremier.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic” este explicația lui Grindeanu.

Acesta invocat declarații mai vechi în care Oana Gheorghiu îl critica pe actualul președinte al SUA, Donald Trump.

Cine este Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu, fondatoare a asociației „Dăruiește viață” care a construit un spital pentru copiii bolnavi de cancer exclusiv din donații.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic.

Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea privește responsabilitatea statului în sănătate.

A coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donații și sponsorizări private, alături de peste 500.000 de donatori și 10.000 de companii.

Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie (12.000 mp, 9 etaje, peste 140 de paturi), primul proiect de acest tip în România, scrie G4Media.

