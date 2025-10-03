Obligație nouă pentru firme: A apărut formularul 800. Ce trebuie să faci dacă NU primești factura prin sistemul ANAF. DOCUMENT

Ordinul ANAF nr. 2.229/2025, care aprobă procedura de notificare a organelor fiscale competente atunci când facturile pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii achitate pe loc nu sunt transmise prin sistemul național RO e-Factura în termenul legal a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 895 din 30 septembrie 2025.

Actul normativ a intrat în vigoare la aceeași dată, transmite Fiscalitatea.ro.

Potrivit documentului, beneficiarii au dreptul și obligația de a sesiza Fiscul atunci când nu primesc facturile prin RO e-Factura pentru tranzacții în care plata a fost efectuată simultan cu livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor.

Pentru aceasta, va fi utilizat Formularul 800 – „Notificare privind facturile pentru livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care plata se face la momentul livrării/prestării, netransmise prin sistemul RO e-Factura în termenul prevăzut”.

Notificarea trebuie depusă de către beneficiar în maximum 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile de la termenul-limită de emitere prevăzut de Codul Fiscal – adică până în a 15-a zi a lunii următoare celei în care a avut loc tranzacția.

Prin acest mecanism, ANAF urmărește creșterea disciplinei fiscale și a gradului de utilizare a sistemului electronic RO e-Factura, pentru a limita tranzacțiile nefiscalizate.

