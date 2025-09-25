Connect with us

Economie

OFICIAL: Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost prelungită cu șase luni, de Guvern

Publicat

acum 4 secunde

Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost prelungită de Guvern, cu șase luni. Măsura va fi aplicată până în 31 martie 2026. 

”În Ședința de Guvern din 25 septembrie 2025 a fost aprobată extinderea aplicării măsurii de plafonare a adaosului comercial pentru anumite produse agroalimentare până la 31 martie 2026.

Prin modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 se menține accesul tuturor românilor – în special al celor cu venituri reduse – la produsele alimentare de bază, protejând consumatorului final și sprijinind echitatea sociale.

Măsura contribuie atât la stabilizarea prețurilor și creșterea puterii de cumpărare, cât și la stimularea vânzărilor și promovarea incluziunii sociale.

Această decizie îi vizează pe toți actorii din lanțul agroalimentar – procesatori, distribuitori și comercianți – dar, în mod special, îi protejează pe cei mai vulnerabili dintre consumatori, în acord cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale” a anunțat oficial Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază: Ce produse sunt vizate

Prin hotărârea de joi, a fost aprobată modificarea art. 8 din OUG 67/2023. Se referă la instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare.

OUG 67/2023 plafonează adaosurile comerciale (de ex. maximum 5% cumulat pe lanțul de distribuție, maximum 20% pentru retail). Prin această măsură nu se fixează prețul final. Acesta rămâne rezultatul interacțiunii dintre costul real și adaosul permis. Comercianții și producătorii păstrează libertatea de a vinde sub plafon sau de a aplica promoții. Nu există obligații privind volumele puse la vânzare, se arată în documentația Guvernului.

Intervenția se limitează la etapele de distribuție și retail.

Plafonarea adaosului nu elimină concurența prin preț. Comercianții pot concura oferind prețuri mai mici decât cele rezultate din aplicarea plafonului maxim. Piața rămâne deschisă pentru competiție sub nivelul plafonat.

Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază

Măsura de plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost instituită din 2023 și prelungită succesiv, cel mai recent până în 30 septembrie. Acum a fost prelungită din nou, până în 31 martie 2026.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că ”soluția pe termen lung o reprezintă creșterea producției și a procesării produselor agroalimentare, prin sprijinirea producătorilor locali competitivi și prin programe care să le permită să-și extindă sau să-și diversifice activitate”.

Măsura a fost aplicată pentru 14 grupe de produse alimentare,  listă ce a fost ulterior extinsă.

Lista alimentelor cuprinde:

  • pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități;
  • lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT;
  • brânză telemea de vacă vrac;
  • iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;
  • făină albă de grâu ‘000’ până la 1 kg;
  • mălai până la 1 kg;
  • ouă de găină calibrul M;
  • ulei de floarea-soarelui până la 2 l;
  • carne proaspătă pui;
  • carne proaspătă porc;
  • legume proaspete vrac;
  • fructe proaspete vrac;
  • cartofi proaspeți albi vrac;
  • zahăr alb tos până la 1 kg;
  • smântână – 12% grăsime;
  • unt până la 250 grame;
  • magiun până la 350 grame.
Ultimele articole pe alba24
