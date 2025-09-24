Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va prelungi măsura

Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că Guvernul va prelungi măsura.

”Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial la produse alimentare. Proiectul va fi în ședința de guvern de mâine. Plafonarea se va prelungi pe 6 luni”, a spus premierul.

”Acest lucru s-a făcut atât pe baza discuțiilor din coaliție, dar și pe baza discuțiilor cu rețelele de magazine și cu producătorii. Deși s-a încercat-o portretizarea mea ca un om inflexibil, așa cum se vede și în acest aspect am fost deschis la argumente, dar deciziile trebuie întotdeauna luate nu pe baze populiste, ci pe baza unor analize serioase. Consider că intervențiile în piață nu sunt, pe fond, soluția pentru o scădere reală a prețurilor”, precizează Ilie Bolojan.

Acesta a precizat că soluția pe termen lung o reprezintă creșterea producției și a procesării produselor agroalimentare, prin sprijinirea producătorilor locali competitivi și prin programe care să le permită să-și extindă sau să-și diversifice activitatea.

O altă direcție avută în vedere este susținerea exporturilor românești prin intermediul marilor rețele de magazine, precum și atragerea de investiții străine în procesarea alimentară. „Trebuie să invităm marii jucători internaționali să producă în România, pentru că asta înseamnă locuri de muncă și câștiguri suplimentare pentru români”, a adăugat Bolojan, potrivit Mediafax.

Reamintim că prelungirea măsurii a fost subiectul unor controverse privind luarea acestei decizii. Detalii, aici.

Guvernul a aprobat, în 27 iunie, prelungirea cu trei luni a măsurii de plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de bază. Măsura va expira în 30 septembrie.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost aplicată din august 2023 și prelungită succesiv. Aceasta a vizat combaterea creșterii excesive a prețurilor și a fost aplicată pentru 14 grupe de produse alimentare, listă ce a fost ulterior extinsă.

Lista alimentelor cuprinde:

pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități;

lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT;

brânză telemea de vacă vrac;

iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

făină albă de grâu ‘000’ până la 1 kg;

mălai până la 1 kg;

ouă de găină calibrul M;

ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

carne proaspătă pui;

carne proaspătă porc;

legume proaspete vrac;

fructe proaspete vrac;

cartofi proaspeți albi vrac;

zahăr alb tos până la 1 kg;

smântână – 12% grăsime;

unt până la 250 grame;

magiun până la 350 grame.

