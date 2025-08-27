OFICIAL: Trei praguri pentru majorarea capitalului social la un SRL. Ar fi afectate peste o jumătate de milion de firme

OFICIAL: Trei praguri pentru majorarea capitalului social la un SRL, cuprinse între 500 de lei și 90.000 lei. Ar fi afectate peste o jumătate de milion de firme.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat oficial că a solicitat schimbarea pragului unic de capital social de 8.000 de lei din proiectul inițial cu trei praguri, cuprinse între 500 de lei și 90.000 de lei.

Cele trei praguri vor fi corelate în funcție de cifra de afaceri, potrivit Termene.ro.

Este o repoziționare menită să reducă impactul asupra celor mai mici antreprenori și a celor care vor să pornească o afacere, păstrând însă o condiție mai dură pentru companiile mari.

„Practic, pentru societățile nou-înființate, capitalul social minim pornește de la 500 lei, oferind mai multă flexibilitate și accesibilitate antreprenorilor la început de drum.

Odată cu creșterea activității, crește și capitalul social minim”, a spus Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook.

Trei praguri pentru majorarea capitalului social la un SRL

Va fi nevoie de un capital social de 500 de lei pentru o cifră de afaceri de maxim 395.000 de lei.

Va fi nevoie de un capital social de 5.000 de lei pentru o cifră de afaceri de maxim 7 milioane de lei.

Va fi nevoie de un capital social de 90.000 de lei pentru o cifră de afaceri de peste 7 milioane de lei.

Varianta cu capitalul social minim de 8.000 de lei este deja în proiectul de modificare a Codului Fiscal. Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat faptul că în „Pachetul 2” de modificare a Codului Fiscal capitalul social minim pentru SRL urma să fie adus la 8.000 lei (actualizarea simbolicului 1 leu/200 lei prin inflație), cu norme tranzitorii.

