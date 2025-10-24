Connect with us

Eveniment

ONG-urile ar putea primi finanțări publice nerambursabile pentru proiecte multianuale, cu o durată de până la patru ani. PROIECT

bani pensii

Publicat

acum O oră

ONG-urile ar putea primi finanțări publice nerambursabile pentru proiecte multianuale, derulate pe o perioadă de până la patru ani, potrivit unui proiect legislativ înregistrat recent la Senat. În prezent, finanțările sunt restricționate la durata unui singur an bugetar.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 21 octombrie.

Potrivit inițiatorilor, un grup de parlamentari de la PNL, PSD, UDMR și USR, experiența acumulată în perioada de aplicare a legii a evidențiat o limitare semnificativă: restricția finantărilor la durata unui singur an bugetar. „Această limitare afectează în mod substanțial capacitatea organizaţiilor nonprofit şi a comunitătilor locale de a dezvolta şi implementa proiecte complexe care necesită o abordare strategică pe termen lung”, susțin inițiatorii.

Astfel, ONG-urile vor putea obține o finanţare nerambursabilă cu caracter multianual, respectiv o alocaţie financiară din fonduri publice pentru desfăşurarea unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.

Acordul cadru de finanțare multianuală se va încheia între autoritatea finanţatoare şi beneficiar, pentru o perioadă de maximum 4 ani şi va stabili cuantumul total al finanţării, obiectivele generale, perioada de derulare şi condiţiile de monitorizare a proiectului.

Un proiect multianual reprezintă un ansamblu de activităţi desfăşurate pe o perioadă care depăşeşte durata unui exerciţiu bugetar anual, având una dintre următoarele forme:

  • activităţi aferente aceleiaşi ediţii a unui proiect, implementate în mod continuu, pe parcursul a doi sau mai mulţi ani bugetari consecutivi;
  • ediţii anuale succesive ale unui project de acelaşi tip, desfăşurate periodic, care au acelaşi scop şi urmăresc objective similare.

„Introducerea posibilitătii finanțărilor multianuale va aduce beneficii substanțiale pentru organizaţiile nonprofit din România. Aceste entități vor putea să își planifice activitatea într-un orizont de timp mai larg, ceea ce va permite dezvoltarea de strategii coerente şi sustenabile. Planificarea pe termen mediu şi lung va facilita angajarea şi mentinerea personalului specializat, element esențial pentru implementarea eficientă a proiectelor complexe.

Finanțările multianuale vor permite organizaţiilor nonprofit să dezvolte parteneriate strategice mai solide, atât cu sectorul public, cât şi cu cel privat. Stabilitatea financiară pe mai
mulți ani va constitui un element de predictibilitate care va încuraja colaborarea cu alte organizaţii şi va facilita atragerea de resurse complementare.

De asemenea, mecanismul propus va reduce semnificativ povara administrativă asupra organizaţiilor mici şi mijlocii din sectorul nonprofit. În loc să depună cereri anuale pentru
fiecare etapă a unui proiect complex, acestea vor putea să se concentreze pe activitățile de implementare şi pe livrarea de rezultate concrete către comunitate”, explică inițiatorii proiectului, în expunerea de motive.

Beneficiarii contractelor multianuale vor fi obligaţi să depună la autoritatea finanţatoare, până la 31 ianuarie a fiecărui an, raportul de progres şi raportul financiar pentru anul anterior.
Continuarea finanţării în anii următori se face numai pe baza aprobării rapoartelor şi a existenţei creditelor bugetare corespunzătoare.

Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul vor putea stabili în contractul de finanţare nerambursabilă sau în acordul-cadru de finantare multianuală ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în avans, în raport cu faza de execuţie a proiectului şi cu cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. iobag

    vineri, 24.10.2025 at 09:18

    Ce tampenie. Tot rolul ONG-urilor e sa fie cat mai independente, adica sa nu intre in parteneriate cu institutiile statului, sau cu institutii private. Din momenmtul in care se intampla asta, alea nu mai pot fi numite ONG-uri, ci firme de casa.

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 20 de minute

Inspectorii ANPC aplicau amenzi dar nu le înregistrau și rămâneau neplătite. Acuzațiile ministrului Radu Miruță
Evenimentacum 49 de minute

Comunicat: PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
Evenimentacum 55 de minute

Jalonul din PNRR privind GAP-ul de TVA, modificat cu acordul Comisiei Europene. Ce obligații va avea Fiscul
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 13 ore

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 12 ore

City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană. Cel mai performant oraș sub 100.000 locuitori
Administrațieacum 13 ore

VIDEO Alba Iulia își va face propriul serviciu de transport local. Pleșa: Cu banii dați STP, puteam duce toți locuitorii cu taxiul
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 20 de minute

Inspectorii ANPC aplicau amenzi dar nu le înregistrau și rămâneau neplătite. Acuzațiile ministrului Radu Miruță
Economieacum 14 ore

VIDEO Ambasadori din UE la Teiuș, la una dintre cele mai mari investiții în energie verde. Alternativa Europei pentru gazul rusesc
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 49 de minute

Comunicat: PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
Evenimentacum 2 zile

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 17 ore

Din alb-violet în alb-negru: Albaiulianul Mircea Oprea, față în față cu trecutul la meciul dintre CSM Unirea și Poli Timisoara
cazonouri vechi vs cazinouri noi cazinou online
Sportacum 21 de ore

Ce aleg jucătorii? Cazinouri noi sau cazinouri de tradiție? (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

bal HCC poză grup
Evenimentacum 21 de ore

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24.ro
Economieacum 22 de ore

Cât costă să trăiești decent în România: Salariul minim nu mai acoperă nici jumătate din nevoile unei familii
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
WhatsApp
Evenimentacum 3 zile

WhatsApp introduce limită lunară pentru mesajele trimise. Unii utilizatori ar putea fi blocați. Măsuri anti-spam
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 17 ore

Nou Centru Chirurgical Cardiovascular la Târgu Mureș. Investiție de 700 de milioane de lei, anunțată de ministrul Rogobete
Evenimentacum 2 zile

Butoane de panică pentru pacienți în toate spitalele publice sau private și camere video la ATI și UPU. Lege promulgată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 14 ore

Școala Generală din Micești va fi reabilitată și extinsă. Contractul de finanțare a fost semnat. Ce prevede proiectul
Educațieacum 20 de ore

Rezultate remarcabile la Concursul de matematică „ArhimatematicuS” 2025, organizat de elevii Liceului Militar din Alba Iulia
Mai mult din Educatie