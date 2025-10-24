ONG-urile ar putea primi finanțări publice nerambursabile pentru proiecte multianuale, cu o durată de până la patru ani. PROIECT

ONG-urile ar putea primi finanțări publice nerambursabile pentru proiecte multianuale, derulate pe o perioadă de până la patru ani, potrivit unui proiect legislativ înregistrat recent la Senat. În prezent, finanțările sunt restricționate la durata unui singur an bugetar.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 21 octombrie.

Potrivit inițiatorilor, un grup de parlamentari de la PNL, PSD, UDMR și USR, experiența acumulată în perioada de aplicare a legii a evidențiat o limitare semnificativă: restricția finantărilor la durata unui singur an bugetar. „Această limitare afectează în mod substanțial capacitatea organizaţiilor nonprofit şi a comunitătilor locale de a dezvolta şi implementa proiecte complexe care necesită o abordare strategică pe termen lung”, susțin inițiatorii.

Astfel, ONG-urile vor putea obține o finanţare nerambursabilă cu caracter multianual, respectiv o alocaţie financiară din fonduri publice pentru desfăşurarea unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.

Acordul cadru de finanțare multianuală se va încheia între autoritatea finanţatoare şi beneficiar, pentru o perioadă de maximum 4 ani şi va stabili cuantumul total al finanţării, obiectivele generale, perioada de derulare şi condiţiile de monitorizare a proiectului.

Un proiect multianual reprezintă un ansamblu de activităţi desfăşurate pe o perioadă care depăşeşte durata unui exerciţiu bugetar anual, având una dintre următoarele forme:

activităţi aferente aceleiaşi ediţii a unui proiect, implementate în mod continuu, pe parcursul a doi sau mai mulţi ani bugetari consecutivi;

ediţii anuale succesive ale unui project de acelaşi tip, desfăşurate periodic, care au acelaşi scop şi urmăresc objective similare.

„Introducerea posibilitătii finanțărilor multianuale va aduce beneficii substanțiale pentru organizaţiile nonprofit din România. Aceste entități vor putea să își planifice activitatea într-un orizont de timp mai larg, ceea ce va permite dezvoltarea de strategii coerente şi sustenabile. Planificarea pe termen mediu şi lung va facilita angajarea şi mentinerea personalului specializat, element esențial pentru implementarea eficientă a proiectelor complexe.

Finanțările multianuale vor permite organizaţiilor nonprofit să dezvolte parteneriate strategice mai solide, atât cu sectorul public, cât şi cu cel privat. Stabilitatea financiară pe mai

mulți ani va constitui un element de predictibilitate care va încuraja colaborarea cu alte organizaţii şi va facilita atragerea de resurse complementare.

De asemenea, mecanismul propus va reduce semnificativ povara administrativă asupra organizaţiilor mici şi mijlocii din sectorul nonprofit. În loc să depună cereri anuale pentru

fiecare etapă a unui proiect complex, acestea vor putea să se concentreze pe activitățile de implementare şi pe livrarea de rezultate concrete către comunitate”, explică inițiatorii proiectului, în expunerea de motive.

Beneficiarii contractelor multianuale vor fi obligaţi să depună la autoritatea finanţatoare, până la 31 ianuarie a fiecărui an, raportul de progres şi raportul financiar pentru anul anterior.

Continuarea finanţării în anii următori se face numai pe baza aprobării rapoartelor şi a existenţei creditelor bugetare corespunzătoare.

Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul vor putea stabili în contractul de finanţare nerambursabilă sau în acordul-cadru de finantare multianuală ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în avans, în raport cu faza de execuţie a proiectului şi cu cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News