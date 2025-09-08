OPINIE – Dan Lungu: În România Educată, nu le pasă de școală pentru că nu vor să ne deșteptăm. Le e mai simplu la vot!

„Cum arată astăzi școala va arăta mâine țara!”. Nu știu câți dintre cei care astăzi decid destinele acestei țări înțeleg că viitorul României nu e nici în reformele politice, nici în programele de guvernare sau în istețimea guvernelor.

Viitorul României e în școală, iar de multe ori aceasta e cu toaleta în fundul curții. Dacă vrei să vezi cum este cu adevărat o comunitate, nu trebuie să mergi în primărie sau în casa gospodarului satului, ci trebuie să treci mai întâi pragul școlii.

Am văzut școli mici, în cătune izolate, îngrijite ca o adevărată comoară, dar am văzut și școli la oraș neîngrijite și mizere. Când e vorba de educație, nu se rezumă totul la bani, ci la cât de mult înțelegi că aceasta e o armă care poate schimba comunități, țări sau chiar lumea. Și, cum spuneau bunicii noștri, îți rupi de la gură pentru educația copiilor, în speranța că ei vor reuși să schimbe ceea ce nu ai putut să schimbi tu.

Dacă îți e frică de schimbare, lași școala cu toaleta în curte, ignori clădirea degradată și speri că vei mai fi votat primar încă un mandat, nu pentru că ai făcut ceva, ci pentru că ai dat de băut la birtul din sat. Așa e în multe comunități și în multe zone din România; sunt realități pe care parcă nu vrem să le vedem.

Vorbim din nou de România Educată

Astăzi, a început școala și vorbim din nou de România Educată, un concept pervertit politic de fostul președinte Klaus Iohannis. România Educată e campioana Europei la analfabetism funcțional (42% dintre adolescenți și unul din 3 adulți sunt analfabeți funcționali), e campioană la numărul de mame minore (peste 6000 pe an, din care sute de copile care nasc au vârste sub 15 ani) și pe ultimul loc în ceea ce privește rata tinerilor cu studii superioare.

Cu toate acestea, România este statul european care alocă cei mai puțin bani pentru educație din Produsul Intern Brut (PIB).

Și cum suntem țara care se bate mereu pentru locul I la analfabetism funcțional, e imposibil ca acest fenomen să nu se răsfrângă și la nivel guvernamental. Altfel, sincer, nu înțeleg cum, într-un stat în care educația e la pământ și ți-a trecut pe la ureche glonțul manipulării în alegeri, te gândești să începi austeritatea și tăierile de la Educație.

Doar dacă ești analfabet funcțional nu te poți gândi că oricât de puțin ai tăia de la educație, nu faci decât să adâncești și mai mult această criză cu care se confruntă România. Fiecare leu pe care îl tai, fiecare școală pe care pui lacătul sau fiecare bancă pe care o mai înghesui într-o sală de clasă înseamnă șanse mai puține pentru educația copiilor de astăzi.

Poate nu vor să ne deșteptăm

Sau poate ne vor proști! Poate nu vor să ne deșteptăm și speră să ne țină cât mai mult în această neștiință, în speranța că le va fi mai ușor la vot. Așa, cu vălul ignoranței pe ochi, vom continua să votăm penali, corupți, analfabeți, agramați și inculți.

Nu le ofer prezumția de prea multă istețime politicienilor contemporani, dar cu siguranță au cea mai mare doză de viclenie: știu că dacă România ar fi cu adevărat educată, 3 sferturi dintre ei sau mai mulți ar zbura din funcțiile călduțe și bine plătite. Educația îți dă puterea de a distinge, de a lua atitudine și de a lupta pentru schimbare. Exact ceea ce nu vor ei – ăștia care de 35 de ani se schimbă între ei la putere, căpușează toată societatea, politica, economia și perpetuează principiile pilelor și relațiilor.

Te uiți în jur și observi cu scârbă că lipitorii de afișe, amantele și secretarele îți rânjesc din posturi în care ți-ar fi trebuit un minim de carte ca să ai parte. Însă partidul le-a făcut parte, chiar dacă nu aveau poate nici un dram de pregătire profesională.

Un om educat nu poate fi mințit

De fapt, cred că le pasă mai mult decât am crede de educație. Le pasă atât de mult, încât încearcă să o boicoteze în fiecare zi, astfel încât poporul acesta să nu se deștepte și să îi răstoarne. E un atentat public care se pune în scenă, zi de zi, prin care ei, noii nomenclaturiști ai democrației postdecembriste, vor să ne țină în beznă ca nu cumva să ne ridicăm ochiii, pentru că apoi am ridica glasul și pumnul.

Ei știu că arma cea mai puternică din această lume este, așa cum spunea Nelson Mandela, EDUCAȚIA. Un om educat nu poate fi mințit, nu poate fi manipulat, nu poate fi înșelat, iar educați și-o demonstrează cel mai bine la vot. De aceea nu vor o Românie Educată pentru că aceasta i-ar extirpa din politică și din societate.

