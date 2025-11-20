Connect with us

Eveniment

OPINIE Dan Lungu: Se aude zăngănitul săbiilor în PNL Alba. Și-a iertat Mircea Hava „călăii politici” sau pregătește o vendetă?

Publicat

acum 30 de secunde

În tumultul evenimentelor din plan național, ar putea fi trecute cu vederea afirmațiile recente ale europarlamentarului Mircea Hava, fostul lider al PNL Alba și unul dintre cei mai puternici și longevivi politicieni de la nivelul județului.

Într-un interviu la Alba24, Mircea Hava a lansat oficial ofensiva de a recâștiga influența în PNL Alba și într-un mod voalat a tras săgeți către foștii săi „călăi politici”. Pentru cei care poate nu își mai aduc aminte, Hava a fost primarul municipiului Alba Iulia timp de aproape 24 de ani, a fost președintele PD, apoi PDL și în final PNL Alba.

În 2021, Ion Dumitrel, unul dintre apropiații lui Mircea Hava și fost coleg cu acesta în PD și PDL, i-a suflat funcția de președinte al organizației județene a PNL. La acea dată, pe la colțuri, se vorbea de trădare și de un puci politic.

În final, după o conferință județeană în care s-a făcut comparație între „un pepene de Dăbuleni și o pălincă de Bihor” (n.r. comparație ironică făcută de Mircea Hava), pepenele oltenesc a stins gradele pălincii de Bihor.

Cu alte cuvinte, Ion Dumitrel, actualul președinte al Consiliului Județean Alba, originar din Oltenia, l-a învins pe bihoreanul Mircea Hava. Acesta a fost momentul în care între Hava și Dumitrel s-a creat poate cea mai puternică „dușmănie” de pe scena politică din Alba. Niciunul dintre cei doi nu și-a afișat public această ranchiună, însă din ambele tabere se știe că relația este ireconciliabilă.

VEZI ȘI: VIDEO-INTERVIU: Mircea Hava despre Alba Iulia, scandalul cu STP și resetarea PNL. Pe cine susține la Primărie și la șefia PNL Alba

Revenind în prezent, colegii de la Alba24 au reușit să îl stârnească atât de mult pe Mircea Hava, încât acesta a deconspirat ițele unui posibil plan de răzbunare împotriva celor care i-au fost, în 2021, „călăii politici”.

Astfel, Hava a spus că alegerile din PNL Alba nu mai pot fi amânate, cu trimitere directă la mandatul „expirat” al actualului președinte Ion Dumitrel. Ba mai mult, a vorbit și de înlocuitorul lui Dumitrel, respectiv Dorin Nistor, actualul primar al Sebeșului. Nistor este cunoscut ca un apropiat al lui Mircea Hava, iar în 2021 a fost unul dintre puținii primari care și-au exprimat răspicat susținerea publică pentru Mircea Hava în lupta politică cu Ion Dumitrel.

Prin urmare, Hava lansează deja mesajul că Ion Dumitrel trebuie înlocuit de la șefia PNL Alba și nu se sfiește să vorbească despre prietenia care îl leagă de Dorin Nistor. Sunt două mesaje clare pentru Dumitrel și cei care l-au ajutat pe acesta în 2021, respectiv că se apropie vremea decontului politic.

Al doilea om căruia Mircea Hava îi transmite un mesaj puțin mai voalat este Gabriel Pleșa, cel care a fost practic piesa care a declanșat dominoul decăderii politice a actualului europarlamentar.

În 2020, Pleșa nu a acceptat pretențiile voievodale ale lui Hava de a lăsa moștenire fotoliul de primar către Paul Voicu, și s-a răzvrătit. A plecat din PNL la USR și a candidat, câștigând Primăria Alba Iulia. A fost momentul în care Hava și-a atras un puternic val de nemulțumire în PNL Alba, care a culminat cu debarcarea acestuia de la conducerea organizație județene.

Așa că Hava nu îl iartă pe Gabriel Pleșa și anunță că în 2028 competiția privind candidatul la primărie din partea PNL ar putea fi deschisă. El își exprimă și dorința ca un potențial candidat să fie Nicușor Moldova, fostul administrator public al municipiului și mâna sa dreaptă, atât la Alba Iulia, cât și la Bruxelles.

Și iată cum, deși pare un bunicuț simpatic, Mircea Hava demonstrează că este de fapt un „animal politic” care tinde să genereze multă „vărsare de sânge” în politica din Alba. Hava își dorește să își recâștige poziția și influența în PNL Alba și sincer nici nu mă așteptam să stea atât de mult liniștit în afara scenei politice județene.

Ceea ce nu realizează este că lucrurile s-au cam schimbat în Alba de când schimbă avioanele București – Bruxelles, iar Ion Dumitrel, în stilul împăciuitor, a reușit să și-l apropie pe Dorin Nistor și chiar îl pregătește pentru a-i fi succesor la conducerea PNL Alba și chiar la Consiliul Județean.

Asta nu schimbă însă cu nimic războiul Hava-Dumitrel, iar lupta finală ar putea fi cât de curând.

Credeți că va învinge de această dată pălinca de Bihor sau tot pepenele de Dăbuleni?

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 30 de secunde

OPINIE Dan Lungu: Se aude zăngănitul săbiilor în PNL Alba. Și-a iertat Mircea Hava „călăii politici” sau pregătește o vendetă?
Evenimentacum 20 de minute

Femeie rănită în accident rutier la Gârbova. Unul dintre șoferi a fugit de la locul faptei. Unde a fost găsit de polițiști
Evenimentacum 36 de minute

Cum au reușit două femei din Alba să-și recupereze bani pierduți prin țepe prin telefon. Patru polițiste au rezolvat cazul
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 2 luni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

romexpo, târg de turism
Administrațieacum 2 zile

Județul Alba, prezent la Târgul de Turism al României: Lansarea platformei oficiale de promovare a turismului în județ
Administrațieacum 2 zile

MAI: jandarmii care fac pază la clădiri vor patrula pe teren. Imobilele, monitorizate cu tehnologie conectată la centre de comandă
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

DOCUMENT: Noile pensii ale magistraților. Ce se schimbă din 2026. Proiectul de lege pus în dezbatere publică de Guvern
Economieacum 16 ore

Premierul Bolojan a anunțat primele rezultate ale măsurilor: Veniturile cresc, cheltuielile scad, România se împrumută mai ieftin
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Comunicat PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente. Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac
Actualitateacum 19 ore

Sorin Grindeanu: PSD nu susține reducerea salariilor în sectorul public
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

Cu cine va juca România barajul pentru Cupa Mondială 2026: Patru adversare puternice așteaptă tragerea la sorți
Evenimentacum o zi

FOTO: Judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia, evoluție bună la Grand Prix-ul de la Zagreb
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

Festivalul Național ”Serbările Unirii” 2025 la Alba Iulia. Concerte, spectacol folcloric, conferință cu Constantin Necula. Program
Evenimentacum o zi

PROGRAM Ziua Națională a României, 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militară. Concerte: Voltaj, Damian Brothers. Foc de artificii
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 20 de ore

Copiile de acte vor putea fi declarate conforme cu originalul prin semnătură electronică. Lege adoptată de Parlament
Actualitateacum 3 zile

România cheltuiește anual o sumă infimă pentru cercetare, raportată la PIB. Date INS
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 14 ore

O activitate zilnică de zece minute ar putea reduce riscul de demență. Ce spun experții
Ce să îi punem copilului de mâncare la școală
Evenimentacum 2 zile

Ce trebuie să mâncăm pentru a asigura echilibrul intestinal. Alimentele recomandate și sfatul medicului nutriționist
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Criza de profesori de științe în școli: unele ore sunt ținute de pensionari sau studenți. Ce soluții propune ministrul Educației
Educațieacum 16 ore

Noi reguli pentru temele elevilor: Maximum o oră la învățământul primar, 2 ore la gimnaziu și liceu. Proiect în dezbatere publică
Mai mult din Educatie