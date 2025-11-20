OPINIE Dan Lungu: Se aude zăngănitul săbiilor în PNL Alba. Și-a iertat Mircea Hava „călăii politici” sau pregătește o vendetă?

În tumultul evenimentelor din plan național, ar putea fi trecute cu vederea afirmațiile recente ale europarlamentarului Mircea Hava, fostul lider al PNL Alba și unul dintre cei mai puternici și longevivi politicieni de la nivelul județului.

Într-un interviu la Alba24, Mircea Hava a lansat oficial ofensiva de a recâștiga influența în PNL Alba și într-un mod voalat a tras săgeți către foștii săi „călăi politici”. Pentru cei care poate nu își mai aduc aminte, Hava a fost primarul municipiului Alba Iulia timp de aproape 24 de ani, a fost președintele PD, apoi PDL și în final PNL Alba.

În 2021, Ion Dumitrel, unul dintre apropiații lui Mircea Hava și fost coleg cu acesta în PD și PDL, i-a suflat funcția de președinte al organizației județene a PNL. La acea dată, pe la colțuri, se vorbea de trădare și de un puci politic.

În final, după o conferință județeană în care s-a făcut comparație între „un pepene de Dăbuleni și o pălincă de Bihor” (n.r. comparație ironică făcută de Mircea Hava), pepenele oltenesc a stins gradele pălincii de Bihor.

Cu alte cuvinte, Ion Dumitrel, actualul președinte al Consiliului Județean Alba, originar din Oltenia, l-a învins pe bihoreanul Mircea Hava. Acesta a fost momentul în care între Hava și Dumitrel s-a creat poate cea mai puternică „dușmănie” de pe scena politică din Alba. Niciunul dintre cei doi nu și-a afișat public această ranchiună, însă din ambele tabere se știe că relația este ireconciliabilă.

VEZI ȘI: VIDEO-INTERVIU: Mircea Hava despre Alba Iulia, scandalul cu STP și resetarea PNL. Pe cine susține la Primărie și la șefia PNL Alba

Revenind în prezent, colegii de la Alba24 au reușit să îl stârnească atât de mult pe Mircea Hava, încât acesta a deconspirat ițele unui posibil plan de răzbunare împotriva celor care i-au fost, în 2021, „călăii politici”.

Astfel, Hava a spus că alegerile din PNL Alba nu mai pot fi amânate, cu trimitere directă la mandatul „expirat” al actualului președinte Ion Dumitrel. Ba mai mult, a vorbit și de înlocuitorul lui Dumitrel, respectiv Dorin Nistor, actualul primar al Sebeșului. Nistor este cunoscut ca un apropiat al lui Mircea Hava, iar în 2021 a fost unul dintre puținii primari care și-au exprimat răspicat susținerea publică pentru Mircea Hava în lupta politică cu Ion Dumitrel.

Prin urmare, Hava lansează deja mesajul că Ion Dumitrel trebuie înlocuit de la șefia PNL Alba și nu se sfiește să vorbească despre prietenia care îl leagă de Dorin Nistor. Sunt două mesaje clare pentru Dumitrel și cei care l-au ajutat pe acesta în 2021, respectiv că se apropie vremea decontului politic.

Al doilea om căruia Mircea Hava îi transmite un mesaj puțin mai voalat este Gabriel Pleșa, cel care a fost practic piesa care a declanșat dominoul decăderii politice a actualului europarlamentar.

În 2020, Pleșa nu a acceptat pretențiile voievodale ale lui Hava de a lăsa moștenire fotoliul de primar către Paul Voicu, și s-a răzvrătit. A plecat din PNL la USR și a candidat, câștigând Primăria Alba Iulia. A fost momentul în care Hava și-a atras un puternic val de nemulțumire în PNL Alba, care a culminat cu debarcarea acestuia de la conducerea organizație județene.

Așa că Hava nu îl iartă pe Gabriel Pleșa și anunță că în 2028 competiția privind candidatul la primărie din partea PNL ar putea fi deschisă. El își exprimă și dorința ca un potențial candidat să fie Nicușor Moldova, fostul administrator public al municipiului și mâna sa dreaptă, atât la Alba Iulia, cât și la Bruxelles.

Și iată cum, deși pare un bunicuț simpatic, Mircea Hava demonstrează că este de fapt un „animal politic” care tinde să genereze multă „vărsare de sânge” în politica din Alba. Hava își dorește să își recâștige poziția și influența în PNL Alba și sincer nici nu mă așteptam să stea atât de mult liniștit în afara scenei politice județene.

Ceea ce nu realizează este că lucrurile s-au cam schimbat în Alba de când schimbă avioanele București – Bruxelles, iar Ion Dumitrel, în stilul împăciuitor, a reușit să și-l apropie pe Dorin Nistor și chiar îl pregătește pentru a-i fi succesor la conducerea PNL Alba și chiar la Consiliul Județean.

Asta nu schimbă însă cu nimic războiul Hava-Dumitrel, iar lupta finală ar putea fi cât de curând.

Credeți că va învinge de această dată pălinca de Bihor sau tot pepenele de Dăbuleni?

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News