VIDEO-INTERVIU: Mircea Hava despre Alba Iulia, scandalul cu STP și resetarea PNL. Pe cine susține la Primărie și la șefia PNL Alba

Fostul primar al municipiului Alba Iulia, europarlamentarul Mircea Hava a fost prezent în studioul Alba24 și a răspuns întrebărilor puse de colegul nostru Claudiu Makkai. Hava vorbește deschis despre starea actuală a orașului, pe care îl vede „obosit”, critică dur proiectul de mobilitate și scandalul cu STP, spune că PNL trebuie „resetat” și anunță pe cine susține la conducerea organizației și pentru Primăria Alba Iulia. Iată câteva idei din interviul de la Alba24.ro:

Mircea Hava declară că regretă plecarea de la Primăria Alba Iulia din perspectiva orașului, pe care îl vede acum „obosit” și fără „vibe-ul” de altădată. Îl deranjează că Cetatea arată „ca o margine de târg”.

Despre proiectul de mobilitate spune că greșeala a fost înlocuirea sensurilor giratorii cu semafoare, totul putând fi renegociat cu Uniunea Europeană. Consideră că a fost „lene, impotență, prostie” să nu se modifice proiectul.

În scandalul „Primărie vs. STP”, Mircea Hava susține că transportul public necesită subvenții și că totul s-a făcut legal.

Despre PNL spune că partidul trebuie „resetat”, alegerile nu mai trebuie amânate și spune că este o rușine că se mai folosesc funcțiile publice ca monedă politică. Mircea Hava mai spune în interviu numele persoanelor competente pentru conducerea PNL Alba și pentru municipiul Alba Iulia

VEZI VIDEO AICI:



Mircea Hava: „Regret plecarea de la Primărie. Alba Iulia e obosită, parcă aleargă după ceva”

„Pentru prima dată, acum nu știu câți ani, m-am gândit la mine. M-am gândit la Mircea Hava și la familia lui, la copii, nepoți. Pentru prima dată m-am gândit serios la mine. Deci gândindu-mă serios la mine, da, zic, am făcut un lucru bun, pentru că este cu totul și cu totul altceva de activitate acolo, față de activitatea din primărie. (…)

Din punctul de vedere al orașului, regret. Și vă spun cinstit că regret, pentru că n-aș fi crezut niciodată că o să ajungem în poveștile astea, în ceea ce se întâmplă, în lucruri care eu credeam că ele nu vor face decât să meargă din mai bine la mai bine. (…)

Eram un pic mai așa în ceea ce privește anumite lucruri legate de dezvoltarea orașului. Însă tot timpul m-am gândit că orașul nu se poate dezvolta decât dacă îi creezi zona, îi creezi autostrada pe care să se ducă. Și lucrul acesta cred că l-am făcut tot timpul. (…)

Unii au văzut, alții n-au văzut, alții au văzut după aia și îmi amintesc că aici, acum legat de Cetate, în momentul în care am început lucrările acolo, unii se legau cu lanțuri de buldozere, alții discutau cu totul și cu totul alte lucruri, le spuneam, aveți, răbdare, lucrurile vor merge înainte”, a spus Mircea Hava.

Mircea Hava spune că vede acum Alba Iulia „obosită”. „Parcă aleargă după ceva, gâfâie, obosită, parcă e mai ponosită. Alba Iulia strălucește mai mult decât zonele din care vin eu și prin curățenie, și prin lumină, și prin oameni și prin foarte multe lucruri. Dar nu mai are vibe-ul, trăirea pe care îl avea înainte. Poate pentru asta sunt mulți oameni care spun, domnule, ne pare rău că ați plecat”, a mai spus Hava.

Mircea Hava: Cetatea e aproape ca o margine de târg

„Cetatea a fost lucrul care a adus lumea la Alba Iulia, a fost întrerupătorul care a aprins lumina. Eram peste tot. Dacă nu eram a doua zi undeva în presă, eram în cealaltă zi. Dar tot timpul cu lucruri care se petreceau în Cetate. Pentru că știam că e posibilitatea noastră de a vinde, hai să-i spunem așa, acest diamant pe care am încercat să-l șlefuim cât mai bine.

N-aș fi crezut niciodată că totuși o să ajung să văd Cetatea aproape ca o margine de târg. Știu că toată lumea vrea să vândă câte ceva acolo, dar aici sunt lucruri care plac sau nu plac. Alba Iulia trebuie să fie cu totul și cu totul altceva. Asta este un lucru care nu îmi place”, a spus Mircea Hava.

Ce spune despre proiectul de mobilitate „lăsat moștenire”

„Proiectul l-am lăsat în faza – bun semnat, pentru că am grebit semnarea. De ce? Odată semnat, prindeam banii. După care s-a proiectat, proiectare cu execuție.

Semafoarele, tot timpul eu am fost împotriva semafoarelor. (…) Eu n-am inventat sensul giratoriu. Giratoriul este în toată lumea. Giratoriul este în special în Franța, în special în Belgia, în toate țările și ele sunt acompaniate acolo unde trebuie, de semafoare.

Pentru că toată chestiunea este o chestiune de gândire. Semaforul poate să se facă verde, roșu sau galben. Bun, discutând de semafoarele inteligente, înseamnă că noi nu suntem inteligenți când discutăm de semafoare inteligente. Am încercat să văd lucrul acesta în Corea de Sud, am încercat să-l văd în Chile, am încercat să-l văd în Japonia. Orice lucru legat de inteligența semaforului necesită foarte mulți senzori, foarte multe informații. Ei, un senzor, plouă pe el, avem o problemă.

Deci asta a fost singura greșeală, greșeală. Aș zice că acest proiect nu s-a uitat nimeni la el. Eu asta cred. Pentru că orice se poate schimba.

(…) Dar sensurile giratorii trebuiau să rămână. Dacă trebuiau acompaniate de semafore, dacă trebuia partea asta de IT, de inteligență să se pună. Toată lumea spunea, domnule, nu se poate negocia nimic cu Europa, să-i spunem așa, cu Bruxelles.

Păi s-a demonstrat. PNRR-ul, unde este vorba de zeci de miliarde, a fost renegociat. Niciodată ușa nu este închisă acolo. Poți să negociezi orice. Da, poți să negociezi”, a spus Mircea Hava.

Ce ar fi făcut diferit în implementarea proiectului de mobilitate

Mircea Hava spune că în implementarea proiectului de mobilitate ar fi realizat seturi de giratorii, acompaniate de semafoare, pentru a crea fluiditate.

„Mobilitatea tot am explorat. Înseamnă poate și chestia asta, să te poți îndoi, să poți să-ți ridici genunchiul mai sus. Dar este vorba de mobilitatea urbană, adică de la punctul A la punctul B. Care îl făceam înainte în, hai să-ți dau un exemplu, 10 minute, poate acum ar trebui să-l fi făcut în mai puține minute. Mai puține minute înseamnă mai puțină poluare. Pentru că acesta este unul dintre indicatorii. Poluarea.

Asta aș fi făcut. Și m-ar fi preocupat chestiunea asta. Și m-aș fi dus la cei care, chiar dacă cine știe, îmi scăpa proiectul ca să văd modificările pe parcurs. Orice se poate. A spune cineva că nu se poate modifica, vă spun, minte. Și lucrurile astea au fost demonstrate și am mai spus-o de câteva ori.

Asta a fost o chestiune de lene, impotență, prostie. De ce să mă duc la Bruxelles să-l discut în comisie ca să-i convincg că asta putem să facem?”, a mai precizat Hava.

Ce spune despre scandalul Primăria Alba Iulia vs. STP

„Nu se poate face transport public fără subvenții. Cine face chestia asta este alchimistul transportului care transformă bălegarul în aur. (…) Tot ce s-a făcut s-a făcut pe lege, s-a făcut pe regulamente europene și pe legea românească care a apărut între timp. (…)

Transportul trebuie să știi de la început, te costă, depinde ce vrei să faci. (…) Noi am putut să o facem atunci. De ce am putut? Că asta s-a putut și era o necesitate.

Oamenii trebuie să se transporte de la A la B. Transportul public nu este o chestiune că vrem noi să avem transport public. Dacă cineva dorește, n-are decât să se ducă dimineața la 6:00, la 7:00 în stație să vadă câtă lume se urcă în transportul public să se ducă undeva unde să produce. Alții se duc un pic mai târziu, duc copiii la școală, fiecare se transportă așa cum poate. Asta este transportul public.

Dacă era un transport comercial, atunci biletul era, nu știu câți lei, 10 lei să zicem, și nu mai era acea subvenție. Ca să-l faci atractiv, să-l faci permisiv pentru populație, dai această subvenție că e bine, că e rău.

Transportul public este un serviciu pentru comunitate. Asta nu poți să spui, domnule, că îl fac numai pentru cei care pot să-și permită să plătească sume mari. El trebuie făcut pentru oamenii care pot să-și ia un abonament și au nevoie de lucrul ăsta.

Am înțeles că este o speță legată de amortizmente. Păi, domnule, erai în primărie când ne-am judecat sau atunci te ocupai de altceva? Când ne-am judecat cu Curtea de Conturi. (…) Deci, lucrul ăsta trebuie plătit. Că vrei să-l plătești bine, că nu vrei să-l plătești, asta este altă discuție.

Eu tot timpul m-am gândit că este mai bine să ai un serviciu comandat la cineva. Bineînțeles că trebuie să fii cu ochii pe acel serviciu, adică să nu se producă deplasări de bani în zone în care nu trebuie. Dar există ticketing-ul. Există controlul pe care poți să-l faci tot timpul. (…)

Problema este bani. Deci trebuie plătiți niște bani. Și cred că mai este o problemă legată de acea dorință teribilă de a face nu știu ce, autogară, autobază, ce vreți dumneavoastră. Parc & Ride. (…) Suntem un oraș, trebuie să ne vedem tot timpul lungul nasului. Cât putem să facem, cât putem să producem și ce putem să facem. Da, e o chestiune foarte interesantă. Dar nu cred că este acum pentru noi lucrul ăsta”, a spus Mircea Hava.

Ce spune despre premierul Ilie Bolojan

„Din păcate, premierul este cam singur. Și asta nu este un lucru normal. Chiar dacă cineva nu-i dă dreptate, 100%. (…)

Și este singur pentru că și Partidul Național Liberal este cam divizat. Și sunt lucruri pe care le vede toată lumea dar lucruri pe care nu le vorbesc oamenii. Măcar să le vorbească cei din Partidul Național Liberal pentru că sunt sigur că dacă s-ar discuta lucrurile ar putea să se coaguleze și asta i-ar da mai multă forță. Ceea ce vrea premierul este un lucru corect. (…)

Noi am discutat tot timpul de pensii speciale, nevrând să vedem de fapt ce înseamnă lucrul ăsta. De ce este pensie specială, pensia asta. (…) Astăzi l-au lăsat pe premier, pe domnul Bolojan, l-au lăsat singur pe o idee pe care au marșat toți. (…)

Tot ceea ce înseamnă legat de cheltuieli, toate lucrurile astea s-au lovit de ziduri și de interese”, a spus Mircea Hava.

Hava despre PNL Alba: Partidul trebuie resetat

„Tot timpul m-am gândit că dacă eu gândesc pozitiv, toată lumea gândește pozitiv. Am fost obișnuit cu o altă viață de partid, cu o altă rigoare, cu alt stil de muncă.

Dar am făcut-o, am ajuns aici, am făcut concesii, am strâns din dinți și toate lucrurile astea le-am făcut ca partidul să nu sufere. Deci am pus partidul, chiar și înaintea prietenilor. Mulți s-au supărat pe mine când am spus domnule din punct de vedere politic nu ești bun pentru lucrurile astea, să lăsăm pe alții.

Nu mi-am pus rude, n-am nepoți, n-am neamuri, nu a negociat familia mea pentru nimic legat de chestiuni de diferite funcții, n-aș făcut lucrurile astea nici dacă ar fi trebuit să emigrez nu știu unde, pentru că nu puteam să le fac.

Eu n-am înțeles de ce am ajuns aici. Este drept că este o perioadă și este drept că președintele partidului a cam rămas și el singur ca și Ilie Bolojan. Dar și această singurătate ți-o creezi. Ți-o creezi pentru că oamenii trebuie aduși în jurul tău. Oamenii trebuie construiți. Nu poți să-l pui candidat la primărie și pe urmă să-l scoți afară, să aibă 3% sau 5% sau 7% și pe urmă, nu mai poți să construiești pe el.

Da, partidul trebuie resetat. Indiferent de ce se discută la București partidul trebuie resetat. Și, în primul rând, trebuie făcute alegerile. Alegerile nu mai trebuiesc mutate. (…)

Mi-e rușine că încă se folosește vehiculul partidului de a pune oamenii în funcție când discutăm de atâți ani că trebuie să discutăm de meritocrație, de concurs, de lucrurile care trebuie să fie într-o societate civilizată. (…) Singurul lucru de care îmi pare rău, îmi pare rău că partidul scade și scade și în Alba.

Pe cine ar susține la conducerea PNL Alba și candidat la Primăria Alba Iulia

Mircea Hava a declarat că l-ar susține la conducerea PNL Alba pe Dorin Nistor.

„Dorin Nistor. Indiferent de ce va spune cineva, că-i prietenul meu, că-i cutare, este omul care a demonstrat pe picioarele lui că poate să facă ceva. Și eu dacă el se va hotărâ, (…) dacă va candida, eu îl voi susține. Nu știu dacă va mai candida cineva, din ceea ce știu nu s-a anunțat nimeni. (…)

Iar la Primărie să nu spuneți chestia asta cu oamenii mei. Eu n-am avut oameni. Eu am avut colaboratori, oameni cu care am lucrat, oameni care m-au ajutat, au ajutat orașul, am învățat de la ei, au învățat de la mine. Iar la Primărie dacă Nicolaie Moldovan (n.r. – fostul city manager al municipiului) dorește și v-a spune răspicat că se duce, deocamdată din câte știu, e cam hotărât, îl voi susține pentru că și Primăria trebuie să-și găsească altceva alt parcurs. (…)

V-am spus, nu înseamnă doar canalizare, șosea, autostradă, înseamnă serviciile pentru oameni și înseamnă oamenii care să mai zâmbească. Nu poți să le crești pensiile, nu poți să le dai gazele mai ieftine, nu poți să faci aia dar poți să faci alte lucruri care să-i bucure și pentru asta sunt oameni pe care-i cunosc. (…)

Cu oamenii trebuie să stai de vorbă și trebuie să ai lângă tine oameni competenți”, a spus Mircea Hava.

