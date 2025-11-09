Connect with us

Contributors

OPINIE – Lucian Urcan: Societatea, de la simulare la realitate și înapoi

Societatea, de la simulare la realitate și înapoi

Publicat

acum O oră

Uneori, atunci când timpul îmi permite, mă relaxez cu jocuri video. Asta se întâmplă tot mai rar în ultimii ani – senzația că totul se mișcă prea repede nu mă ocolește nici pe mine. Însă atunci când se întâmplă, încerc să mă bucur de experiență și de tot ceea ce-mi oferă ea.

Îmi plac, printre altele, jocurile de strategie și tactică. Sau simulatoarele economice și jocurile care “construiesc lumi”. Recent, într-un episod în care am avut totuși timp să mă joc, am construit o lume virtuală și – implicit – o economie virtuală funcțională.

Jocurile care “construiesc lumi” și simulatoarele economice sunt cele pe care – mai în glumă, mai în serios – le-aș recomanda oricui conduce o comunitate, o regiune, o țară. Sigur, sunt departe de-a te învăța tot ce trebuie să te învețe (viața bate jocul, întotdeauna) – însă conceptele de bază sunt aceleași.

Construirea unei națiuni virtuale

Mi-am construit, așadar, națiunea virtuală – în lumea jocului. Am colonizat o insulă, am pus bazele unei așezări, am construit locuințe care urmau să fie ocupate de cetățenii care “se mutau” acolo. Am construit ateliere fabrici și instituții în care cetățenii virtuali din lumea jocului să-și poată desfășura activitatea. Am ținut cont de nevoile lor (mâncare, îmbrăcăminte, educație, religie, divertisment – și altele) – ca să poată evolua încontinuu.

Așa au apărut fermierii, muncitorii, artiștii, specialiștii, intelectualii din joc. În tot timpul asta, eu – care eram responsabil de bunăstarea lumii virtuale – construisem o economie pe măsură. Exportam surplusul a ceea ce produceam, importam ceea ce lipsea sau nu putea fi produs pe insula pe care o colonizasem. Totul, pentru a asigura un trai cât mai bun pentru toți cetățenii.

Economia ținea pasul

Sigur, pe măsură ce societatea mea virtuală creștea, nevoile ei creșteau proporțional. Se diversificau. Pentru a menține acest progres al ei (al societății, adică) – economia trebuia să țină pasul. După câteva ore de joc, eram mândrul arhitect al unei societăți multilateral dezvoltate, cu o economie solidă. Cetățenii virtuali erau fericiți, aveau de lucru și erau recompensați pe măsură. Orașul de pe insulă era mare, curat și bine pus la punct. Totul în jur prospera.

Până când mi-a sunat telefonul.

Nefiind guvernată corespunzător, societatea virtuală a intrat în colaps

Fiind nevoit să abandonez jocul, în urma unui telefon primit în acel moment, l-am lăsat să ruleze singur. La urma-urmei, lucrurile mergeau bine, totul era pe plus, graficele care indicau bunăstarea mergeau în sus, ce se putea întâmpla?

Am revenit după o jumătate de oră, în care avusesem ceva urgent de rezolvat.

Economia era în picaj. 

Apăruseră nevoi noi ale societății, pe care – nefiind prezent – nu putusem să le satisfac la timp. 

Corupția făcea ravagii.

Deficitul crescuse enorm și nu mai putea fi recuperat.

Producția unor alimente de bază se blocase. Pentru că totul era conectat, asta dusese la blocaje pe întreg firul economic – până la vârf. 

Bugetul se epuizase, nu mai erau bani de salarii sau investiții. 

Oamenii ieșiseră în stradă, nemulțumiți. Multe fabrici și instituții fuseseră incendiate. 

Că și când n-ar fi fost de ajuns, o națiune străină din joc încerca – pe fondul nesiguranței și al neliniștii – să pună mâna pe resursele naturale ale insulei mele.

Opțiuni să repar situația aș fi avut, dar îmi expirase timpul alocat jocului. 

Sistemul îmi dădea voie să public materiale de propagandă în presă, pentru deturnarea atenției cetățenilor. Sau să cresc prezența și intensitatea cu care acționează forțele de ordine, cu bani de împrumut, ca să opresc protestele în mod violent. 

Însă m-am oprit acolo, din lipsă de timp. Am oprit jocul și am revenit la ale mele. 

Înapoi la realitate

Opțiunea de a opri simularea unei societăți (cu economia aferentă) și, eventual, de-a o lua de la capăt există… doar în joc, nu și în viața reală.

În viața reală, consecințele lipsei de responsabilitate nu iartă pe nimeni.

Și tot în viața reală, cineva trebuie întotdeauna să repare ce-a fost stricat. În timp ce societatea – cu bune și rele – merge înainte, în continuare. 

De un “reset total” (expresie auzită tot mai des) nu poate fi vorba, din moment ce o oprire totală a sistemului – oricare ar fi el – ar duce la anarhie și colaps pe toate planurile. Așadar, toate schimbările se fac din mers.



Etichete:

Lucian Urcan este project manager si business analyst, in IT. Este pasionat de carti, scris, calatorii si jocuri video. Este contributor la Alba24.ro din aprilie 2025. vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 3 minute

9 noiembrie: Sfântul Nectarie Taumaturgul, vindecătorul bolnavilor de cancer. Moaștele lui se află și la Alba Iulia
Evenimentacum 48 de minute

VIDEO: Exercițiu cu trupe NATO, pe râul Mureș, la Sântimbru: Elicoptere, tehnică și trupe din România, Franța și Portugalia
Societatea, de la simulare la realitate și înapoi
Contributorsacum O oră

OPINIE – Lucian Urcan: Societatea, de la simulare la realitate și înapoi
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 3 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 14 ore

Ce procent din populația României este afectată de sărăcie. INS a publicat datele pe anul trecut
Economieacum 2 zile

Performanță în afaceri: Compania ”Albatros Gold” din Alba Iulia a obținut distincția ”Campion în Business 2025” – Transilvania
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel
grindeanu
Evenimentacum 2 zile

Sorin Grindeanu, ales președinte al PSD la congresul extraordinar al partidului. VIDEO
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag Football 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum o săptămână

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Ce nu ai voie să faci de ziua Sfinților Mihail și Gavril, pe 8 noiembrie. Superstiții, obiceiuri și tradiții
horoscop de weekend
Evenimentacum 2 zile

Horoscop de weekend 8-9 noiembrie 2025: Să ne bucurăm de momentele simple ale vieții
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 3 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 19 ore

Ambulanță în valoare de 113.000 euro, donată de Star Transmission și Rotary Club pentru orașul Cugir
Evenimentacum 23 de ore

Drama unui dependent de alcool, descrisă de judecătorii din Sebeș. Prins beat la volan, după ce a plecat dintr-o unitate medicală
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

VIDEO: Instrucție de front la Colegiul Militar din Alba Iulia. Demonstrație de tehnică, disciplină și coordonare a elevilor
Educațieacum 2 zile

Liceele au acces la program pilot pentru descentralizarea ofertei educaționale și extinderea competențelor elevilor
Mai mult din Educatie