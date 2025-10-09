Connect with us

(P) VIDEO: Benvenuti redeschide cu un nou concept magazinul din Alba Mall. Reduceri, stil și o nouă experiență de shopping

Publicat

acum 2 ore

Brandul românesc de încălțăminte și marochinărie, Benvenuti, anunță redeschiderea magazinului din Alba Mall, în Alba Iulia într-un spațiu complet renovat și cu un design modern.

Magazinul rămâne în aceeași locație, din Alba Mall, dar vine cu un concept actualizat, gândit pentru o experiență de shopping premium. Clienții sunt așteptați într-un spațiu renovat, cu o colecție nouă și promoții exclusive.

YouTube video

Magazin Benvenuti Alba Iulia, spațiu modern de 270 de metri pătrați

Cu o investiție de aproximativ 70.000 Euro, noul magazin Benvenuti din Alba Iulia reflectă angajamentul brandului pentru calitate și confort. Stocul de marfă disponibil în magazin este de peste 400.000 Euro, oferind o gamă variată de produse din piele naturală, precum încălțăminte fashion și accesorii de marochinărie.

Reduceri exclusive doar la Benvenuti Alba Iulia

Pentru a marca redeschiderea, în perioada 9-12 octombrie, exclusiv în magazinul Benvenuti din Alba Iulia, clienții se pot bucura de o extra reducere de 20% la întreaga gamă de genți și poșete și extra 10% la colectia de încălțăminte, exclusiv în magazinul din Alba Mall.

Noua colecție Benvenuti toamnă-iarnă 2025, stil urban, confort și eleganță

Colecția sezonului de toamnă-iarnă aduce în prim-plan:

  • Tocuri groase cu design arhitectura
  • Tălpi supradimensionate și expresive
  • Ghete și cizme cu accesorii metalice
  • Modele inspirate din stilul sport urban

Materialele vedetă sunt pielea întoarsă și velurul, în nuanțe calde de bej și maro, care oferă un aer boho chic și romantic stilului urban al acestui sezon.

Adrian Câzu, Director de Dezvoltare Benvenuti: „Redeschiderea magazinului din Alba Iulia face parte din strategia noastră de a aduce fiecare locație Benvenuti la cele mai înalte standarde de design și funcționalitate.

Ne dorim ca fiecare vizită să fie o experiență memorabilă, iar clienții din Alba Iulia merită exact acest lucru. Le mulțumim pentru fidelitate și îi așteptăm cu drag să descopere noua colecție și ofertele speciale.

Avem un parteneriat foarte bun cu Alba Mall, suntem prezenți aici încă de la deschiderea acestui mall, adică de aproape 18 ani, iar colaborarea noastră merge mai departe, în cele mai bune condiții, astfel încât clienții să se bucure de o experiență de shopping cât mai plăcută.”

Benvenuti continuă extinderea

Recent, Benvenuti a remodelat trei magazine, cel din Alba Iulia și încă două la Deva și Târgu Jiu. Aceste magazine au fost aduse la același concept modern, cu accent pe design, confort și experiență de shopping.

Pentru 2026 compania va continua aceasta etapă, remodelând şi ultimele patru magazine ramase în formate mai vechi. De asemenea, în prima parte a anului 2026, vor deschide trei noi magazine, o unitate Benvenuti în Centrul Comercial Urbano din Floreşti-Cluj, respectiv o unitate Benvenuti și un multibrand highclass Enzo Bertini, în extinderea Arena Mall din Bacău.

În magazinele Benvenuti vei descoperi articole de încălțăminte și marochinărie, atât private labels precum Benvenuti, Enzo Bertini, Luca Di Gioia, Solo Donna, TheZeus, dar și de la branduri renumite: Crocs, New Balance, Skechers, Jeep și Valentino, toate garantând stil și calitate premium.

