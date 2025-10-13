Connect with us

Administrație

Pachetul 3 de măsuri fiscale: Coaliția de Guvernare trebuie să definitiveze lista completă

Publicat

acum 48 de secunde

Pachetul 3 de măsuri fiscale: Coaliția de guvernare trebuie să definitiveze săptămâna aceasta măsurile fiscale din pachetul 3 de reducere a deficitului bugetar, pentru care guvernul ar urma să își angajeze din nou răspunderea în Parlament.

Există în continuare divergențe legate de reforma din administrația locală care vizează concedierea efectivă a circa 13.000 de angajați la nivel național.

De cealaltă parte, PSD se opune și vrea ca primarii să hotărăscă dacă scad salariile sau fac disponibilizări.

În coaliție sunt și alte motive de neînțelegere cauzate de proiectele legislative depuse de social-democrați pentru a corecta primul pachet fiscal asumat de executiv, dar și de inițiativa USR de a readuce în dezbatere proiectul privind reducerea numărului de parlamentari la 300.

Premierul a precizat că și interdiciția cumulului pensiei cu salariu și pensia anticipată sunt cuprinse în pachetul 3.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 48 de secunde

Pachetul 3 de măsuri fiscale: Coaliția de Guvernare trebuie să definitiveze lista completă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 40 de minute

Atenționare ANAF: emailuri false în numele instituției. Recomandări pentru cotribuabili
Evenimentacum 57 de minute

FOTO-VIDEO: Star Assembly demarează producția unităților de propulsie electrică pentru Mercedes-Benz GLC
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 48 de secunde

Pachetul 3 de măsuri fiscale: Coaliția de Guvernare trebuie să definitiveze lista completă
Administrațieacum 8 ore

Marți, 14 octombrie: Restricții de trafic pe o stradă din Alba Iulia. Se înlocuiește magistrala de apă. Lucrările durează o lună
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Administrațieacum 48 de secunde

Pachetul 3 de măsuri fiscale: Coaliția de Guvernare trebuie să definitiveze lista completă
Alkagesta Romania energie verde
Actualitateacum 4 ore

Alkagesta aduce expertiză globală în tranziția României către energia verde (P)
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

Sorin Grindeanu nu mai are contracandidat la alegerile interne ale PSD. Titus Corlățean a anunțat retragerea din cursă
Evenimentacum o zi

PSD se pregătește de alegeri interne: Când va avea loc congresul. Victor Negrescu, pe lista lui Grideanu pentru vicepreședinte
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Evenimentacum 2 zile

Volei Alba Blaj a pierdut Supercupa României la volei feminin. Înfrângere pe teren propriu în fața CSO Voluntari
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Educațieacum 19 ore

VIDEO: Bostaniada la Pianu de Jos. Elevii din zonă au decorat, pictat și sculptat în bostani: De la fantome la bostani Minecraft
Evenimentacum 21 de ore

VIDEO: Ce înseamnă spiritul Invictus: Ultramaratonistul Levente Polgar și voluntarul Lucian Docea au explicat totul la alba24.ro
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 4 zile

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

Ministrul Sănătății anunță controale la clinicile private din țară. „Multe funcționează la parterul unui bloc”
Evenimentacum 7 ore

Vaccinul antigripal 2025: unde îl găsești, cine îl primește gratuit. Când este bine să fie făcut pentru ca protecția să fie maximă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

FOTO: Elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, calificat la etapa județeană a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar
Educațieacum 19 ore

VIDEO: Bostaniada la Pianu de Jos. Elevii din zonă au decorat, pictat și sculptat în bostani: De la fantome la bostani Minecraft
Mai mult din Educatie