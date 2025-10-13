Pachetul 3 de măsuri fiscale: Coaliția de Guvernare trebuie să definitiveze lista completă

Pachetul 3 de măsuri fiscale: Coaliția de guvernare trebuie să definitiveze săptămâna aceasta măsurile fiscale din pachetul 3 de reducere a deficitului bugetar, pentru care guvernul ar urma să își angajeze din nou răspunderea în Parlament.

Există în continuare divergențe legate de reforma din administrația locală care vizează concedierea efectivă a circa 13.000 de angajați la nivel național.

De cealaltă parte, PSD se opune și vrea ca primarii să hotărăscă dacă scad salariile sau fac disponibilizări.

În coaliție sunt și alte motive de neînțelegere cauzate de proiectele legislative depuse de social-democrați pentru a corecta primul pachet fiscal asumat de executiv, dar și de inițiativa USR de a readuce în dezbatere proiectul privind reducerea numărului de parlamentari la 300.

Premierul a precizat că și interdiciția cumulului pensiei cu salariu și pensia anticipată sunt cuprinse în pachetul 3.

