Pădurari condamnați pentru furt de lemne au continuat ani la rând să lucreze la Romsilva. Ministrul Mediului: „Au fost dați afară”

Pădurari condamnați chiar și de două ori pentru furt de lemne, au continuat ani la rând să lucreze la Romsilva, deși ar fi trebuit să își piardă locurile de muncă. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat că acești salariați au fost în sfârșit concediați și a precizat că se pregătesc și alte măsuri similare de destituire.

„4 pădurari condamnați definitiv pentru furt în pădure au putut să fie dați afară și au fost dați afară și vor fi identificați și restul de funcționari, care de-a lungul timpului au furat din păduri, au fost condamnați și astăzi lucrează bine mersi acolo și vor fi și ei dați afară”, a spus Diana Buzoianu, potrivit Europa FM.

Potrivit ministrului, Romsilva și-a justificat până acum menținerea în funcție a pădurarilor cu condamnări penale pentru furtul de material lemnos pe care aveau datoria îl protejeze, invocând faptul că legea nu se aplică retroactiv. Mai exact, instituția susținea că noul Cod Silvic, care interzice pădurarilor condamnați definitiv să rămână în sistem, nu putea fi folosit pentru cazurile anterioare intrării sale în vigoare.

„A fost întrebată Romsilva de ce nu-i dă afară, pentru că există un nou cod silvic care prevede expres ca atunci când sunt condamnați definitiv acești oameni nu mai au voie să funcționeze în cadrul Romsilva. Inițial, s-a răspuns că condamnările lor au fost înainte să fie aplicată legea, deci nu poate să retroactiveze legea, am căutat mai atent, personal, în contractul colectiv de muncă și am găsit un articol 57 care prevedea expres că pot să fie dați afară și că trebuie să fie dați afară acești oameni condamnați definitiv și, ce să vedeți, brusc, un <nu se poate> s-a transformat în <se poate>”, a spus ministra Diana Buzoianu.

sursa: europafm.ro

