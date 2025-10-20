Pană majoră de internet: Zeci de site-uri, jocuri și aplicații, inclusiv platforme de tranzacționare de criptomonede, afectate

O pană majoră de internet afectează zeci de site-uri web, jocuri online și aplicații, inclusiv Amazon, Snapchat și Vodafone. Sky News relatează că problemele au început în această dimineață, iar problemele par să fie legate de o problemă la Amazon Web Services.

Potrivit Downdetector, există peste 2.000 de rapoarte privind întreruperea Amazon Web Services numai în SUA, scrie Techrider.

Coinbase, cel mai mare custode de bitcoin din lume și cea mai mare bursă de criptomonede cu sediul în SUA, le-a spus clienților că „toate fondurile sunt în siguranță”, ca urmare a întreruperilor de luni dimineață.

„Echipa noastră lucrează la problemă și vom oferi actualizări aici”, se arată într-o actualizare pe X.

Pe pagina sa de stare a serviciului, compania a declarat că a observat „rate de eroare crescute” și întârzieri cu „mai multe servicii AWS”. CEO-ul Perplexity, Aravind Srinivas, suține într-o postare pe X că nici Perplexity nu este disponibil.

Cauza problemelor ar fi o întrerupere majoră în cadrul Amazon Web Service. AWS alimentează inclusiv Amazon Alexa sau Fortnite, iar operatorul de telecomunicații Vodafone este și el afectat de problemă.

