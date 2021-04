Papa Francisc la liturghia de Paște: Chiar și din resturile prăfuite ale umanității noastre, Dumnezeu pregătește o istorie nouă

ANUNT DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

DOMENIILE BOIERU SRL cu sediul in Ciumbrud – Aiud, FN, judetul Alba, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J01/705/2009, CUI RO 17959640, deruleaza incepand cu data de 23.03.2021 proiectul ’’Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-urilor’’, in baza Contractului de finantare nr. M2-4490 din 23-03-2021, încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului, Tg. Mures.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Rezultate în urma implementării proiectului: Menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la obținerea finanțării si combaterea efectelor negative ale COVID-19 asupra activitatii beneficiarului Domeniile Boieru SRL.

Valoare totală proiect: 784.002,15 RON

Valoare asistență financiară nerambursabilă:681.741

Valoare cofinanțare: 102.261,15 RON

Perioada de implementare a proiectului este de 1 an, de la data semnării contractului de finantare până la data de 23.03.2022.

Locația de implementare a proiectului este situată în România, Ciumbrud – Aiud, judetul Alba.

Date de contact beneficiar:

Domeniile Boieru SRL

e-mail: office@ciumbrud.ro

tel: 0732.409.551