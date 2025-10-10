Connect with us

Părinții copiilor cu dizabilități pot lucra de acasă 8 zile pe lună. Legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan

Publicat

acum 52 de secunde

Președintele Nicușor Dan a promulgat, joi, legea potrivit căreia salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani încadrați în grad de handicap beneficiază de opt zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, exceptând situațiile în care natura sau felul muncii nu permite desfășurarea activității în astfel de condiții.

Actul normativ promulgat de către șefu statului modifică Codul muncii și are ca obiect de reglementare acordarea a 8 zile de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă pentru salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani încadrați în grad de handicap.

Legea promulgată mai prevede acordarea a câte 2 zile în plus pentru fiecare copil, în cazul salariaților care au în întreținere copii gemeni sau tripleți, precum și în situația familiilor cu 2 sau mai mulți copii încadrați în grad de handicap.

„Salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani încadrați în grad de handicap beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condițiile Legii 81/2018, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situațiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfășurarea activității în astfel de condiții”, conform sursei citate.

În cazul salariaților care au în întreținere 2 sau mai mulți copii încadrați în grad de handicap cu vârsta de până la 18 ani, suplimentar față de cele 8 zile, pentru fiecare copil mai sunt acordate câte 2 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă.

„De această prevedere beneficiază și salariații care au în întreținere copii gemeni, tripleți sau multipleți cu vârsta de până la 18 ani”, mai spune legea promulgată de Nicușor Dan.

sursa: Agerpres.ro

