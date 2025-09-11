Patronul unei firme din Alba Iulia, trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Ce spun procurorii despre caz

Procurorii din Alba anunță într-un comunicat de presă ca au trimis în judecată, un bărbat în vârstă de 37 de ani, patron de firmă. Acesta va fi judecat pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Cauza va fi judecată de magistrații Judecătoriei Alba Iulia.

Potrivit procurorilor din cercetările efectuate în cauză, a reieșit că, în perioada martie 2022 – mai 2024, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Alba Iulia, inculpatul a reținut de la angajați impozitul pe salarii și contribuțiile prevăzute în anexa la Legea nr. 241/2005, în cuantum de 154.909 lei (CAS – 98.766 lei, CASS – 39.499 lei și impozit pe salarii – 16.644 lei), fără a le plăti în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege.

În vederea garantării recuperării pagubei, prin rechizitoriu s-a solicitat instanţei menţinerea măsurilor asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului.

Investigațiile au fost efectuate cu sprijinul organelor de poliție din cadrul I.P.J. Alba – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Facem precizarea că trimiterea în judecată este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, care nu poate, sub nicio formă, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

