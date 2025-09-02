Eveniment
Pedeapsa primită de un bărbat din Alba, care orbit de gelozie a pus mâna pe un topor. Condamnare pentru violare de domiciliu
Un bărbat din localitatea Gârbova, județul Alba, și-a aflat în data de 2 septembrie 2025 pedeapsa din partea Judecătoriei Sebeș. Acesta a fost judecat și condamnat pentru violare de domiciliu. Deși pedeapsa a fost dată în luna septembrie a anului 2025, fapta pentru care acesta a ajuns în fața instanței este veche de mai bine de doi ani.
Totul a pornit de la o criză de gelozie a bărbatului alimentată și de consumul de alcool. Mai exact totul s-a produs în data 11 februarie 2023. Atunci în jurul orei 16.00, alimentat de gelozie a pus mâna pe un topor și s-a deplasat către locuința unui bărbat din sat.
Inculpatul a afirmat în fața instanței că era gelos deoarece credea ca soția sa l-a părăsit pentru bărbatul în cauză. Acesta a luat toporul și a mers pentru a discuta cu bărbatul în cauză.
Magistraților le-a spus că a vrut să discute cu victima și să îi spună să îi lase soția în pace deoarece au doi copii minori. Însă victima nu era acasă și automat nu îi răspundea la strigătele bărbatului.
Nervos și sub infulența băuturilor alcoolice, bărbatul a recurs la violență. A luat toporul pe care îl avea asupra sa și a început să spargă poarta de lemn. Acesta a dat mai multe lovituri cu toporul până a distrus poarta și a intrat pe proprietatea bărbatului.
La dosarul cauzei au fost depuse și câteva video-uri în care este surprins gestul bărbatului. Apoi după ce a intrat în curtea locuinței a distrus și geamurile de la ușa pivniței.
Totul s-a terminat când coada toporului s-a rupt, mai este scris în motivarea instanței.
Pedeapsa primită
Fapta sa a fost încadrată la violare de domiciliu, dar și distrugere. Pentru faptele comise a primit o pedeapsă totală de un an de închisoare cu suspendare. De asemenea a mai fost obligat și la 90 de ore de muncă în folosul comunității.
Mai mult de atât a fost obligat și la plata sumei de 1.285 lei cu titlu de daune materiale, dar și 3.000 lei, cu titlu de daune morale.
Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată la instanța superioară.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.