Pedepse cu închisoarea mai mari pentru falșii medici, avocați, preoți sau alți impostori. Propunere la Senat

Falșii medici, avocați, preoți sau alți impostori vor risca pedepse cu închisoarea mai mari. Propunerea a fost înregistrată la Senat. Dacă legislația actuală prevede amendă penală sau închisoare de până la un an, inițiativa legislativă propune închisiare de până la cinci ani.

Modificarea se referă la infracțiunea de „Exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi”, reglementat la art. 348 din Codul penal.

Potrivit inițiatorilor, prevederea nu a putut să descurajeze comiterea acestei infracţiuni, mai ales de către persoane care exercită fară drept profesia de avocat.

”În practică, regimul sancţionator extrem de blând al acestei infracţiuni determină soluţii de renunţare la urmărire penală potrivit art. 318 Cod de procedură penală ca urmare a aprecierii de către organele de urmărire penală că sunt sesizate cu o faptă de o gravitate redusă, inclusiv soluţii de clasare sau, după caz, de incetare a procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale”, se arată în expunerea de motive.

Inițiatorii se referă atât la cazuri de falși avocați, cât și la persoane care se prezintă drept medici, contabili sau preoţi, fără a avea, în realitate, acest drept.

”Majorarea limitelor de pedeapsă va avea un efect descurajator”mai notează inițiatorii actului normativ.

Ce se schimbă

Articol unic – Articolul 348 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal se modifică şi va avea următorul cuprins:

”Art. 348 – Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activită4i pentru care legea cere autorizație on exercitarea acestora in alte condiții decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancționează potrivit legii penale, se pedepseşte cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani”.

În prezent, această infracțiune se pedepsește cu de la trei luni la un an sau cu amendă.

