Pentru infracțiunea de camătă, se confiscă suma împrumutată, dar și dobânda obținută. Lege adoptată de Parlament

Pentru infracțiunea de camătă, se confiscă suma împrumutată, dar și dobânda obținută. Modificarea Codului Penal în acest sens a fost adoptată miercuri de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

S-au înregistrat 266 de voturi pentru, unul împotrivă și 20 de abțineri.

Actul normativ modifică, în acest sens, articolul 351 din Codul penal. În cazul infracțiunii de camătă, să fie confiscate atât suma de bani dată, cât și dobânda obținută prin săvârșirea infracțiunii, în situația în care aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate.

Ce prevede legea

”Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Confiscarea specială poartă atât asupra sumei de bani date, cât și asupra dobânzii obținute prin săvârșirea infracțiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate și se dispune conform art.112 alin.(1) lit.e) din Codul penal”, prevede textul adoptat, potrivit Agerpres.

De ce au fos necesare modificările

Inițiatorii proiectului, parlamentarii USR Paul Dimitriu și Stelian Ion, au arătat necesitatea reglementărilor:

”Prin decizia ÎCCJ nr. 26 din 27.01.2025, emisă în recurs în interesul legii, s-a stabilit că în cazul infracțiunii de camătă, incriminată de art. 351 din Codul penal, confiscarea specială poartă doar asupra dobânzii obținute prin săvârșirea infracțiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate și se dispune conform art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal.

Practic, prin această interpretare devenită obligatorie ca urmare a deciziei ÎCCJ, suma de bani dată cu titlu de principal, în scop infracțional, cu camătă, nu este supusă confiscării speciale reglementate de art. 112 Cod penal. Infracțiunea de camătă se realizează prin acțiune, constând în ‘darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire’, de către o persoană neautorizată.

Prin urmare, suntem în fața unei infracțiuni de obicei, fiind nevoie de săvârșirea mai multor acte pentru a fi întrunite elementele constitutive ale infracțiunii, sub aspectul elementului material.

Prin urmare, excluderea de la confiscarea specială a principalului, a sumei date cu titlu de împrumut, va permite celor care săvârșesc infracțiuni de camătă să își minimizeze pierderile ca urmare a condamnării. Pierderea, prin confiscare, exclusiv a dobânzii reprezintă o măsură de siguranță ce nu asigură în niciun fel un efect descurajator”, au argumentat aceștia.

