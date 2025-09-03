Connect with us

Eveniment

Pentru infracțiunea de camătă, se confiscă suma împrumutată, dar și dobânda obținută. Lege adoptată de Parlament

Publicat

acum 5 secunde

Pentru infracțiunea de camătă, se confiscă suma împrumutată, dar și dobânda obținută. Modificarea Codului Penal în acest sens a fost adoptată miercuri de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

S-au înregistrat 266 de voturi pentru, unul împotrivă și 20 de abțineri.

Actul normativ modifică, în acest sens, articolul 351 din Codul penal. În cazul infracțiunii de camătă, să fie confiscate atât suma de bani dată, cât și dobânda obținută prin săvârșirea infracțiunii, în situația în care aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate.

Ce prevede legea

”Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Confiscarea specială poartă atât asupra sumei de bani date, cât și asupra dobânzii obținute prin săvârșirea infracțiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate și se dispune conform art.112 alin.(1) lit.e) din Codul penal”, prevede textul adoptat, potrivit Agerpres.

De ce au fos necesare modificările

Inițiatorii proiectului, parlamentarii USR Paul Dimitriu și Stelian Ion, au arătat necesitatea reglementărilor:

”Prin decizia ÎCCJ nr. 26 din 27.01.2025, emisă în recurs în interesul legii, s-a stabilit că în cazul infracțiunii de camătă, incriminată de art. 351 din Codul penal, confiscarea specială poartă doar asupra dobânzii obținute prin săvârșirea infracțiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate și se dispune conform art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal.

Practic, prin această interpretare devenită obligatorie ca urmare a deciziei ÎCCJ, suma de bani dată cu titlu de principal, în scop infracțional, cu camătă, nu este supusă confiscării speciale reglementate de art. 112 Cod penal. Infracțiunea de camătă se realizează prin acțiune, constând în ‘darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire’, de către o persoană neautorizată.

Prin urmare, suntem în fața unei infracțiuni de obicei, fiind nevoie de săvârșirea mai multor acte pentru a fi întrunite elementele constitutive ale infracțiunii, sub aspectul elementului material.

Prin urmare, excluderea de la confiscarea specială a principalului, a sumei date cu titlu de împrumut, va permite celor care săvârșesc infracțiuni de camătă să își minimizeze pierderile ca urmare a condamnării. Pierderea, prin confiscare, exclusiv a dobânzii reprezintă o măsură de siguranță ce nu asigură în niciun fel un efect descurajator”, au argumentat aceștia.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 secunde

Pentru infracțiunea de camătă, se confiscă suma împrumutată, dar și dobânda obținută. Lege adoptată de Parlament
Evenimentacum 17 minute

UPDATE VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia, pe Calea Moților. Sunt implicate două mașini
Evenimentacum O oră

FOTO Autostrada A1 Lugoj-Deva. Cum sunt construite cele două tuneluri de pe secțiunea Margina-Holdea. Stadiul lucrărilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum 24 de ore

Primăriile din Alba care scapă de concedieri. Pe cine ocolește valul reducerilor de personal anunțat de Guvernul Bolojan
Administrațieacum o zi

Câți bugetari din Alba trebuie concediați. Sunt vizate posturi ocupate din 49 de primării din județ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

Titluri de stat Fidelis 2025: începe o nouă ediție a programului, cu dobânzi de până la 8,20%. Condiții
Economieacum 22 de ore

România, pe locul patru în top țări europene cu cele mai ieftine locuințe. Unde sunt cele mai scumpe chirii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum o zi

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 2 zile

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

plinko jocuri reguli joc
Sportacum o zi

Cum se joacă Plinko? Reguli și strategii (P)
Evenimentacum 2 zile

Roxana Bocăniciu, tânăra din Alba care a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat în Norvegia
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

VIDEO: Rareș Coman, tânăr instrumentist din Alba, a lansat primul său videoclip: „Țarina moțească”
Evenimentacum 6 ore

6 septembrie: Eveniment dedicat celor mici, la Palatul Principilor. Clubul de carte „Cu copiii la povești” sărbătorește 8 ani
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 4 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum 6 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum 5 zile

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Sindicatele propun boicotarea activităților didactice în școli: profesorii să prezinte titlurile lecțiilor, dar să nu le predea
Educațieacum 2 zile

Începe evaluarea externă a școlilor de către ARACIP. Procedura pentru anul școlar 2025-2026
Mai mult din Educatie