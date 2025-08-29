Percheziții ale polițiștilor din Alba, la un suspect de înșelăciune prin metoda ”Acoperișul”

Polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia, au efectuat joi o percheziție domiciliară, pe raza județului Mureș, la o persoană bănuită de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în perioada 28-29 iulie 2025, un bărbat de 28 de ani, din județul Bistrița Năsăud, care locuiește fără forme legale în județul Mureș, s-ar fi prezentat la domiciliile a două persoane din Alba Iulia, ocazie cu care le-ar fi solicitat acestora sumele de 30.000 de lei, respectiv 1.000 de lei, cu promisiunea că va efectua reparații ale acoperișurilor imobilelor.

Ulterior, după încasarea sumelor de bani, bărbatul nu ar fi efectuat reparațiile, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

În urma percheziției domiciliare, la locuința bărbatului, a fost descoperită și ridicată suma de 31.000 de lei, care a fost restituită persoanelor vătămate.

Activitățile au fost efectuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia și cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba.

Cercetările sunt continuate.

