Percheziții ale polițiștilor din Alba, la un suspect de înșelăciune prin metoda ”Acoperișul”

Publicat

acum 2 ore

Polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia, au efectuat joi o percheziție domiciliară, pe raza județului Mureș, la o persoană bănuită de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în perioada 28-29 iulie 2025, un bărbat de 28 de ani, din județul Bistrița Năsăud, care locuiește fără forme legale în județul Mureș, s-ar fi prezentat la domiciliile a două persoane din Alba Iulia, ocazie cu care le-ar fi solicitat acestora sumele de 30.000 de lei, respectiv 1.000 de lei, cu promisiunea că va efectua reparații ale acoperișurilor imobilelor.

Vezi și Atenție la țeapa ”Acoperișul”: Oferte înșelătoare pentru reparații, după furtuna care a lovit Alba Iulia

Ulterior, după încasarea sumelor de bani, bărbatul nu ar fi efectuat reparațiile, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

În urma percheziției domiciliare, la locuința bărbatului, a fost descoperită și ridicată suma de 31.000 de lei, care a fost restituită persoanelor vătămate.

Activitățile au fost efectuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia și cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba.

Cercetările sunt continuate.

