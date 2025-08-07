Percheziții în Blaj: Tânăr de 21 de ani, REȚINUT după ce a plătit cu bancnote false la piață. Ce au descoperit polițiștii

Percheziții în Blaj: Un tânăr de 21 de ani din Blaj a fost reținut de polițiști după ce a cumpărat produse în piața din municipiu și le-a plătit cu bancnotă contrafăcută. În urma perchezițiilor la domiciliul său, polițiștii au descoperit mai multe bancnote false și un telefon mobil.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba au efectuat percheziții domiciliare pentru documentarea activității infracționale privind săvârșirea infracțiunilor de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune.

Din cercetări a reieșit că, la data de 1 august, un tânăr de 21 de ani, din municipiul Blaj, în timp ce se afla în Piața Agroalimentară din municipiu, ar fi achiziționat de la un bărbat produse pe care le-ar fi achitat cu o bancnotă contrafăcută.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate bancnote contrafăcute, în valoare totală de 750 de euro, precum și un telefon mobil. Față de tânărul de 21 de ani, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune.

