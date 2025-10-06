Performanță: medicul Teodor Holhoș din Alba, finalist la un concurs de triatlon din Spania. 15 ore de competiție, fără abandon

Performanță notabilă pentru medicul Teodor Holhoș din Alba. Acesta este finalist la un concurs sportiv dificil, de triatlon, derulat în weekend, în Spania. Medicul a trecut prin probe de înot, bicicletă și alergare, timp de aproape 15 ore, fără să abandoneze.

Cele trei probe au reunit o distanță totală de peste 226 km și un efort considerabil.

Competiția de triatlon Ironman de la Calella (circa 50 de kilometri de Barcelona, pe malul mării) s-a desfășurat în 5 octombrie.

Aceasta a inclus trei probe:

înot (în Marea Mediterană) – circa 3,8 km (echivalentul standard de 2,4 mile)

bicicletă – circa 180 km pe traseu rutier închis traficului

alergare –maraton pe o distanță de 42,3 km

Participanții au avut de parcurs cele trei probe în ordinea amintită, în limitele de timp impuse de organizatori. Cursa de alergare a fost pe traseu între Calella și Pineda de Mar, alternând sectoare de promenadă de plajă și zone urbane.

Performanța medicului Teodor Holhoș la IronMan 2025 Calella, Spania

Probă/Timp/ Observații

Înot (Swim): 1:34:49 3,8 km în 1 oră și 34 minute / ritm 2:30 min/100m

T1 (tranziție 1): 15:33 schimbare de la înot la bicicletă

Bicicletă (Bike) 6:36:25 180 km / viteză medie circa 27,25 km/h

T2 (tranziție 2) 15:37 schimbare de la bicicletă la alergare

Alergare (Run) 6:14:21 maraton 42,2 km / ritm 8:55 min/km

Timp total: 14 ore, 56 minute, 43 secunde

Loc general: 2.324 din 2.430 participanți

Loc pe categorie (bărbați 40–44 ani): 300 din 312

Loc pe gen: 2.024 din 2.097

Nu este prima perfomanță de acest gen pe care a înregistrat-o medicul originar din Alba. Acesta a fost finalist și la Ironman din septembrie 2024, din Italia.

”Întotdeauna am susținut un stil de viață sănătos și am promovat mișcarea și alimentația echilibrată”, spune medicul.

foto: Teodor Holhoș/ Facebook

