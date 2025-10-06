Connect with us

Performanță: medicul Teodor Holhoș din Alba, finalist la un concurs de triatlon din Spania. 15 ore de competiție, fără abandon

Publicat

acum O oră

Performanță notabilă pentru medicul Teodor Holhoș din Alba. Acesta este finalist la un concurs sportiv dificil, de triatlon, derulat în weekend, în Spania. Medicul a trecut prin probe de înot, bicicletă și alergare, timp de aproape 15 ore, fără să abandoneze.

Cele trei probe au reunit o distanță totală de peste 226 km și un efort considerabil.

Competiția de triatlon Ironman de la Calella (circa 50 de kilometri de Barcelona, pe malul mării) s-a desfășurat în 5 octombrie.

Aceasta a inclus trei probe:

  • înot (în Marea Mediterană) – circa 3,8 km (echivalentul standard de 2,4 mile)
  • bicicletă – circa 180 km pe traseu rutier închis traficului
  • alergare –maraton pe o distanță de 42,3 km

Participanții au avut de parcurs cele trei probe în ordinea amintită, în limitele de timp impuse de organizatori. Cursa de alergare a fost pe traseu între Calella și Pineda de Mar, alternând sectoare de promenadă de plajă și zone urbane.

Performanța medicului Teodor Holhoș la IronMan 2025 Calella, Spania

Probă/Timp/ Observații

  • Înot (Swim): 1:34:49 3,8 km în 1 oră și 34 minute / ritm 2:30 min/100m
  • T1 (tranziție 1): 15:33 schimbare de la înot la bicicletă
  • Bicicletă (Bike) 6:36:25 180 km / viteză medie circa 27,25 km/h
  • T2 (tranziție 2) 15:37 schimbare de la bicicletă la alergare
  • Alergare (Run) 6:14:21 maraton 42,2 km / ritm 8:55 min/km

  • Timp total: 14 ore, 56 minute, 43 secunde
  • Loc general: 2.324 din 2.430 participanți
  • Loc pe categorie (bărbați 40–44 ani): 300 din 312
  • Loc pe gen: 2.024 din 2.097

Nu este prima perfomanță de acest gen pe care a înregistrat-o medicul originar din Alba. Acesta a fost finalist și la Ironman din septembrie 2024, din Italia.

”Întotdeauna am susținut un stil de viață sănătos și am promovat mișcarea și alimentația echilibrată”, spune medicul.

foto: Teodor Holhoș/ Facebook

