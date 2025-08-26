Persoanele care sună la 112 vor putea fi localizate. STS cumpără un soft care prelucrează date geospațiale

Persoanele care sună la 112 vor putea fi localizate: Serviciul de Telecomunicații Speciale a scos la licitație în SICAP un contract pentru achiziția de software destinat îmbunătățirii și extinderii serviciului unic de telefonie de urgență 112, dintre care se remarcă acele soft-uri care adună și prelucrează inclusiv date geospațiale.

Potrivit Economedia, odată cu prelucrarea și integrarea acestor date, operatorul care preia telefonul va putea avea acces la indicații mai precise privind localizarea apelantului, dincolo de cele pe care le trimite acesta.

De asemenea, echipajul de intervenție va putea urmări în timp real poziția apelantului.

În plus, accesul la aceste date geospațiale ar putea descuraja și limita apelurile de tip farsă.

Contractul de achiziție are o valoare estimată de 29,2 milioane de lei.

