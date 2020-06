Peste 100 de cazuri de abuzuri asupra minorilor sau neglijență, reclamate la DGASPC Alba. Câți copii au ajuns în plasament

Peste 100 de cazuri de abuz, neglijare sau exploatare a copilului au ajuns în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Alba, în primul trimestru al anului. În urma verificărilor, pentru 23 de copii a fost dispusă măsura plasamentului în regim de urgență, 66 au rămas în familii, dar au fost necesare servicii de consiliere și terapie, iar într-un alt caz a fost necesară urmărirea penală a agresorului.

Instituția reamintește importanța protejării minorilor, în contextul în care, în 5 iunie este marcată Ziua Națională împotriva violenței asupra copilului.

În primul trimestru al anului 2020, la DGASPC Alba au fost înregistrate 122 sesizări privind cazuri/situaţii de abuz, neglijare, exploatare a copilului din care 84 de sesizări au fost confirmate.

Majoritatea au fost cazuri de neglijare a copilului (110 sesizate, 76 confirmate), dar au fost și situații de abuz fizic (10 sesizate, 7 confirmate) sau emoțional (1 caz). Cele mai multe cazuri confirmate au fost în mediul urban (54), potrivit datelor instituției.

În cazurile confirmate, în funcţie de gradul de pericol în care se afla copilul, s-a hotărât menţinerea copilului în familie şi acordarea unor servicii sociale (consiliere psihologică, asistență/consiliere juridică pentru inițierea urmăririi penale a agresorului, terapie comportamentală, reintegrare sau orientare şcolară, servicii medicale) sau instituirea unei măsuri de protecţie specială. Pentru 9 copii s-a dispus plasamentul în regim de urgență prin dispoziția directorului general, iar pentru 14 copii s-a dispus plasamentul prin hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului Alba sau prin instanță, transmite DGASPC.

Semnalarea oricărei situaţii de abuz, neglijare, exploatare şi a oricărei forme de violenţă se poate face de către: copil; membri ai familiei sau ai comunităţii; profesionişti din sistemul de sănătate publică (medici de familie, asistente medicale comunitare, mediatori sanitari, medici pediatri etc.) şi din sistemul de educaţie (educatori, învăţători, consilieri şcolari, profesori, psihopedagogi, mediatori şcolari etc.); preoţi; personal din alte instituţii / organizaţii care vin în contact cu copiii, inclusiv din serviciile organizaţiilor neguvernamentale; personalul SPAS (lucrători sociali comunitari, asistenţi sociali); profesionişti din mass-media. Personalul DGASPC (asistenţi sociali, psihologi, etc.) se poate autosesiza ca urmare a vizitelor efectuate în zonele cu risc, potrivit sursei citate.

Protejarea copiilor de orice formă de violență este un drept fundamental, garantat de Convenția 5 cu privire la Drepturile Copilului , precum și de alte tratate și standarde cu privire la drepturile omului, iar sesizarea/raportarea cazurilor de violență este extrem de importantă pentru viața unui copil.

”Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, precum şi a oricăror forme de violenţă, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie, medii de cercetare a infracţiunilor şi de reabilitare/detenţie, internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, comunitate etc.”, potrivit art. 89 alin. (1) a Legii nr. 272 din 21 iunie 2004.

De asemenea, „orice persoană fizică sau juridică, precum şi copilul pot sesiza autorităţile abilitate de lege să ia măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja împotriva oricăror forme de violenţă, inclusiv violenţă sexuală, vătămare sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijenţă.”

La 1 iunie 2006, un grup de iniţiativă format din politicieni, reprezentanţi ai instituţiilor responsabile de protecţia copilului, persoane publice, lideri de opinie, oameni de presă, a semnat Manifestul împotriva violenţei asupra copiilor, înaintând către Parlament un proiect de lege prin care ziua de 5 Iunie să fie declarată Ziua națională împotriva violentei asupra copilului în România, lege adoptată de Parlamentul României în data de 28 decembrie 2006 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 16 din 10 ianuarie 2007.

