Eveniment

FOTO-VIDEO: MISS și MISTER Boboc 2025 la Colegiul Economic din Alba Iulia. Cine sunt câștigătorii

Publicat

acum 2 ore

Alexandra Șerban și Raul Iftode au câștigat titlurile de Miss și Mister Boboc la Balul Bobocilor 2025 de la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia, vineri seara.

În urma sondajului de pe site-ul Alba24, Denisa Bălșan și Matias Rus au fost aleși Miss și Mister Popularitate Alba24. 

Balul Bobocilor 2025 de la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia s-a desfășurat vineri, 14 noiembrie, la Centrul Cultural Gheorghe Șincai, de la ora 19.00.

YouTube video

Opt perechi de boboci au intrat în cursa pentru titlul de Miss și Mister Boboc 2025.

Tema balului din acest an a fost „Călătorie în timp”.

După eveniment, a fost After Party, desfășurată în Stage Club, de la ora 23.00.

Au concurat:

  • Ovidiu Ivașcu și Alexandra Șerban
  • Marius Ianoș și Cezara Niculescu
  • Darius Drăgan și Denisa Bălșan
  • Dragoș Stoica și Blanca Trandafir
  • Raul Iftode și Luiza Dumitreasă
  • Matias Rus și Sarah Macarie
  • Lucas Vezan și Sara Buciuman
  • David Iviniș și Andrada Martin
Ultimele articole pe alba24
