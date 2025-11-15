FOTO-VIDEO: MISS și MISTER Boboc 2025 la Colegiul Economic din Alba Iulia. Cine sunt câștigătorii

Alexandra Șerban și Raul Iftode au câștigat titlurile de Miss și Mister Boboc la Balul Bobocilor 2025 de la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia, vineri seara.

În urma sondajului de pe site-ul Alba24, Denisa Bălșan și Matias Rus au fost aleși Miss și Mister Popularitate Alba24.

Balul Bobocilor 2025 de la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia s-a desfășurat vineri, 14 noiembrie, la Centrul Cultural Gheorghe Șincai, de la ora 19.00.

Opt perechi de boboci au intrat în cursa pentru titlul de Miss și Mister Boboc 2025.

Tema balului din acest an a fost „Călătorie în timp”.

După eveniment, a fost After Party, desfășurată în Stage Club, de la ora 23.00.

Au concurat:

Ovidiu Ivașcu și Alexandra Șerban

Marius Ianoș și Cezara Niculescu

Darius Drăgan și Denisa Bălșan

Dragoș Stoica și Blanca Trandafir

Raul Iftode și Luiza Dumitreasă

Matias Rus și Sarah Macarie

Lucas Vezan și Sara Buciuman

David Iviniș și Andrada Martin

